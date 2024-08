KOMENTÁŘ: Čeká nás tvrdý dopad. V Česku i v celé Evropě, míní Havlíček

Situace se nevyvíjí dobře. Ani v Evropské unii, ani v České republice. Jako opoziční politik bych z toho mohl mít poťouchlou radost, ale opak je pravda. Velmi dobře si totiž uvědomuji, že náprava bude jak na globální, tak lokální úrovni náročná a bude stát neskutečné množství úsilí, času a peněz. O to více jsem zklamán, že si to současný politický establishment není schopen připustit. Není chybou se mýlit, problém je, pokud si to nedokážeme přiznat.

Máme-li totiž učinit změnu, nesmíme se bát pojmenovat současný stav, příčiny a kriticky si připustit, co jsme udělali špatně. Obava o ztrátu důvěryhodnosti či politický vliv je ale tak velká, že současní evropští i tuzemští vládnoucí politici raději strčí hlavu do písku, pronesou několik prázdných frází o změnách, ale neudělají nic. Ve skutečnosti totiž změny nechtějí, chtějí politicky přežít a bez mrknutí oka si vezmou všechny jako rukojmí. Nevěřím totiž, že si neuvědomují rozměr průšvihu. I pologramotný člověk musí vidět, že padáme dolů.

Začnu na unijní úrovni. Pro mě jako člověka, který vždy stál a stojí za projektem EU, je tristní sledovat, jakým tempem náš kontinent ztrácí. Zaspali jsme dobu, utápíme se v představě, že jsme vědeckým, byznysovým či společenským pupkem světa, aniž jsme postřehli, že nám ujel vlak.

Rozhodli jsme se přemalovat klimatickou mapu,aniž jsme si připustili, že tím děláme pouze užitečné idioty jiným velmocem. Každým dnem přicházíme o soběstačnost, naše talenty přestávají stačit asijským či americkým, stáváme se nákladově neúnosným regionem, univerzity EU se propadají v žebříčcích a nestačíme na inovace dravých a rozvojových zemí, které nás již ne předhánějí díky levné pracovní síle, ale díky novým technologiím.

Hostem pořadu Rozstřel je první místopředseda opozičního hnutí ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.

V důsledku ztrácíme konkurenceschopnost a firmy generují nižší přidanou hodnotu. To bude mít během jedné generace fatální dopady na celou společnost. Pro Asii budeme podnikatelskou rohožkou a pro Spojené státy vazalem bez sebevědomí.

Z podnikavé Evropy, která určovala tep vědy, výzkumu a inovací, se stává drahá, předotovaná a přeregulovaná krajina, která všechny kolem poučuje, aniž si uvědomuje, že množství těch, kteří se nechají poučovat, se začíná limitně blížit nule. A vedení EU? Fráze a pocit, že otáčí kormidlem planety, aniž si připouští, že kormidluje obstarožní parník, který sice nemá komíny, ale zato má v podpalubí díru jako vrata.

Čas nových svazáků

Nejinak je tomu v Česku. Ubývá odbornosti, hlubších znalostí problematiky, do popředí se derou sociální inženýři, zakuklení v aktivistických bublinách. Lidé, kteří jsou nepoužitelní pro řízení čehokoliv, ale žijí v představě, že za ně vše vyřeší jejich ideologické přesvědčení.

Novodobí svazáci, kteří z průmyslové velmoci dělají totálně závislou zemi. Ve výrobě, energetice, obchodu i zemědělství. Česká technická škola, schopnost improvizovat, pracovitost a spolehlivost ustupují těm, kteří sázejí na vyšší, globální řešení a naivně věří, že nás svět nenechá ve štychu. Místo sebevědomé země, která má mít pragmatickou zahraniční politiku, stojíme před velkými hráči buď v předklonu, nebo se jim vysmíváme. Obojí se nám vymstí.

Ti první nás přestanou postupně respektovat a ti druzí nás budou ignorovat. To nikoho netrápí, že klesá investiční schopnost ekonomiky? České firmy brzdí investice kvůli neúměrně vysokým cenám energií a nepředvídatelnému prostředí.

Zahraniční investoři k nám jdou jedině tehdy, pokud si je koupíme obří pobídkou. Stát investuje na dluh a domácnostem na investice nezbývá. A vláda, místo aby udělala vše, aby zde firmy generovaly vysoké zisky, ze kterých budou platit slušné daně a mzdy, exportovat, inovovat a zaměstnávat, tak dosáhnou-li vyššího zisku, zvedá varovně prst neborovnou daně.

A nejsmutnější je, že valná část kabinetu vidí východisko ve vyšším stupni eurofederalizace. Jinými slovy, když se nedaří nám, staneme se součástí pevného jádra EU a jsme z toho venku. Kruh se uzavírá, jsme zpátky na začátku. Přesto jsem stále optimistou. Václav Havel kdysi řekl, že až to bude nejblbější, začne se to obracet k lepšímu.

Nestačí však čekat. Začít musíme změnou v regionech, poté na národní a později na evropské úrovni. Základem je to, že si musíme přestat lhát. Místo strategické hodnotové komunikace musíme lidem natvrdo říci, jaký je reálný stav a jak jej změníme. Bude to bolestivé, ale někdo musí být tím, kdo vykopne. Nebojíme se toho a zvládneme to.