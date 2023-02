Schillerová tepala vládu za rozpočet, ANO svolalo kulatý stůl k lékům

„Chtěla bych se zastavit u hospodaření státu. Za leden 2023 skončilo v mínusu. Vloni touto dobou byl přebytek. A to v lednu nebyla ani vyplacena záloha na regionální školství,“ uvedla stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Kritizovala, že se nedaří čerpat evropské peníze. „Navíc opět rekordně rostou příjmy státu, a to i oproti vysoké základně z roku 2022. Výnos daňových příjmů včetně pojistného rostl u všech položek, vyjma spotřebních daní. Je zarážející, že se to nepromítá ani do investic, pomoci domácnostem nebo snižování schodku. Tyto peníze jsou projedeny, prohospodařeny,“ stěžovala si.

Zmínila také zvýšení pravidel pro hypotéky v neprospěch klientů. Kritizovala, že vláda chce znevýhodnit občany, kteří by dříve splatili hypotéky. „V této těžké době, kdy je úroková sazba v průměru kolem šesti procent, dáme šťastnějším, kteří chtějí splatit dříve, další pokutu a sankce,“ dodala.

Kulatý stůl o chybějících lécích

Profesorka Věra Adámková z hnutí ANO podle ní zorganizovala kulatý stůl na téma chybějících léků v ČR. „Jsme zahrnuti stovkami zpráv od zoufalých lidí. Maminek, kteří objíždějí jednu lékárnu za druhou a shánějí léky. Vidíme absolutní neakceschopnost vlády, zejména ministerstva zdravotnictví,“ řekla.

Adámková komentovala svolání kulatého stolu o nedostatku léků, na kterém slíbil účast ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, zástupci pojišťoven, pacientských organizací, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další.

Kritizovala také nemožnost interpelace. „Ministra nemůžeme standardně interpelovat, protože z procesních důvodů na nás nevyjde řada. Nikdo za to nemůže, ale my potřebujeme odpovědi na řešení situace,“ zmínila.

„Sledujeme vlády jiných zemí, například Belgie či Německo, kde vedení státu do této situace zasahuje. Jak je možné, že naši pacienti v příhraničí si pro lék dojedou? Z toho plyne, že situace není tak jednoduchá, že léky nejsou všude,“ okomentovala.

Kritika „znárodnění“ ČEZu

Socialistické tažení pravicové vlády nebere konce, míní stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Další „třešničkou na zpackaném dortu“ je podle něj znárodnění společnosti ČEZ. „Vláda chystá změnu zákona o obchodních společnostech. Ďábel je ale skrytý v detailu, protože se změny budou týkat kritické infrastruktury,“ popsal. Vláda podle něj chce společnost rozdělit, což docílí schválením rozdělení 80 procenty. „Považujeme to za cílenou snahu okrást sto padesát tisíc akcionářů. Co hodnotíme pozitivně, vymezila se proti tomu legislativní rada vlády,“ konstatoval.

Havlíček také zmínil, že Česká pošta není daleko od insolvence. „Třicet tisíc zaměstnanců má problém s pracovními podmínkami. Pošta se dostává do kritické finanční situace, ztráta může být v řádech miliard,“ uvedl. Je podle něj otázka, zda se nebude snižovat množství poboček a nebude následovat celková restrukturalizace.

Jeden den voleb je omezení komfortu

Stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček se vyjádřil o změně volebních dnů. Řekl, že pro občany je nejzajímavější, že se bude volit jeden den, tedy pátek od 7.00 do 22.00.

„Je to omezení komfortu, který voliči (a voličky) mají spoustu let. Ta hlavní otázka je, proč zrovna v pátek? Jak jsem byl upozorněn, konzultace probíhaly už v minulém volební období. Tehdy se všechny politické strany shodly, že kdyby se to mělo udělat z ekonomických důvodů, aby volby byly levnější, měla by to být neděle,“ popsal.

Dodal, že pak by lidé v komisi strávili celou noc počítáním hlasů. „Bude to překážka pro spoustu lidí, aby přišli. Bude to znamenat, že veřejné budovy, tedy školy nebo knihovny, budou zavřené. Vůbec nevím, kde se ta myšlenka vzala. Lidé se nemají přizpůsobovat státu, ale stát lidem. Pokusíme se to změnit. Když už to musí být, tak ať je to v neděli,“ řekl s tím, že v neděli volí naprostá většina evropských zemí.