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„Tanečky, Babiš rozhodne.“ Vraťte se ke svému programu, vyzval Rakušan vládu

Tereza Krocová
  12:10
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad,...
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...
Hostem pořadu Rozstřel je předseda STAN, Vít Rakušan.
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové Barbora Urbanová, Karel Dvořák...
22 fotografií
Předseda STAN Vít Rakušan označil dohodu vládních stran o úpravě rozpočtového schodku za „tanečky“ a vládu vyzval k návratu k jejímu programovému prohlášení. Kabinetu zároveň vytkl, že místo řešení konkrétních problémů lidí otevírá témata, která mají před volbami mobilizovat voliče.

„Udělám něco, co jsem ještě neudělal. Já vyzvu vládu, aby se vrátila ke vlastnímu programovému prohlášení. Já tam s mnoha věcmi nesouhlasím, ale ona kašle i na ně,“ řekl Rakušan po jednání stínového Kabinetu budoucnosti. Podle něj vláda místo konkrétních problémů otevírá témata, která mají mobilizovat její voliče před blížícími se komunálními a senátními volbami.

Rakušan se ostře vyjádřil také ke státnímu rozpočtu a vysokému plánovanému schodku, který téměř atakuje 400 miliard korun. „Blíží se volby. Jsou to tanečky, trošku se naštve Okamura, trošku Macinka. Zavřou se dveře a Babiš jim řekne, jak to bude,“ podotkl s odkazem na čtvrteční jednání vládní koalice, kde se představitelé dohodli na snížení schodku o zhruba 20 miliard korun. Vláda tak podle něj obelhala své voliče.

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Podle Rakušana ale přesto v návrhu rozpočtu chybí dostatečné investice do školství, vědy a výzkumu, krajských silnic nebo energetické soběstačnosti. Zároveň vyjádřil obavu, aby při případných úpravách rozpočtu nakonec přeci jen nedošlo ke škrtům v obranných výdajích, tak jak to navrhoval předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Stínová vláda, v tuto chvíli podle aktuálních průzkumů nejsilnější opoziční formace, se věnovala také bezpečnostní situaci v Evropě. Podle Rakušana není možné hybridní útoky a další bezpečnostní hrozby přehlížet. „Evropa je pod atakem, je v takové bezpečnostní situaci, která tady dlouhá léta nebyla,“ řekl.

V této souvislosti zmínil také podporu Ukrajiny a nutnost udržet dobré postavení Česka v zahraničí. Podle něj by vláda měla řešit například to, jak zajistit, aby třeba Ukrajinci v zimě nemrzli.

Do Kyjeva jela i bez Sněmovny. Brání nás i zbytek Evropy, řekla Urbanová

Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN), která se nedávno vrátila z návštěvy Ukrajiny, i když její cestu dříve hlasy poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě neschválil organizační výbor české dolní komory parlamentu, popsala zhoršující se situaci v zemi. „Ukrajinci se budí několikrát za noc, musejí se schovávat v krytech. Ta situace se tam opravdu vyostřuje,“ uvedla. Upozornila také na blížící se zimu a na lidi, kteří podle ní žijí v bytových domech bez oken.

Na místě navštívila také rehabilitační centrum v Kyjevě, kde se zranění ukrajinští vojáci učí znovu pohybovat a fungovat po těžkých zraněních. Urbanová chce po návratu pomoci zajistit speciálně upravená auta, na kterých by se lidé po amputacích mohli učit řídit. „Jedno, dvě, tři, třeba i více aut můžeme dát dohromady, můžeme udělat i nějakou sbírku,“ uvedla poslankyně. S výzvou chce oslovit veřejnost i české firmy.

„Slovensko, Maďarsko. Jako přes kopírák...“

Kritiku směřoval Rakušan rovněž na plánovanou změnu financování veřejnoprávních médií. Vláda chce návrh nakonec předložit až po podzimních volbách. „Ještě včera chtěl pan Okamura tu schůzi svolat. Proč to teď nechtějí dělat? Protože sami tomu konceptu, který připravili, přestali věřit. Mají i strach i z toho, že se blíží senátní volby, kde potřebují uspět,“ řekl.

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3. března 2026)
Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, na snímku Vít Rakušan (2. září 2026)
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je předseda STAN, Vít Rakušan.
22 fotografií

Za zásadní problém označil také „bezprecedentní zásah“ do fungování státního zastupitelství. Reagoval tak na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou.

Sucho je jim jedno, vytkl vládě Rakušan. Neválčete se zelenou ideologií, vyzval

Rakušan uvedl, že si nechal porovnat postupy na Slovensku a v Maďarsku za vlády Viktora Orbána. „Jak přes kopírák. Státní zástupci, veřejnoprávní média. Tímhle se vždycky začíná,“ vyjádřil obavy o budoucnost republiky.

Kabinet budoucnosti se také chystá předložit návrh, který by umožňoval získat volební právo lidem už v šestnácti letech.

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