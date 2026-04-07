Spor členů stínové vlády ODS. Provokace, reaguje Kupka na výrok o ČT na burze

Ivan, který působí jako místostarosta městské části Ostrava Jih a ve stínové vládě ODS je ministrem pro místní rozvoj, na síti X přišel s vlastním nápadem na financování České televize. „Dokud budou o ČT rozhodovat politici, pak vždy bude oheň na střeše. Dlouhodobě se domnívám, že ČT by nejvíce prospělo umístění na burzu,“ uvedl.
Dodal, že takový plán by podle něj přinesl větší službu i „lidem z Letné“. Na Letné se v březnu konal rozsáhlý protivládní protest, který se vymezoval i proti plánům vlády na zrušení koncesionářských poplatků pro část obyvatel.
Nadšení pro umístění České televize na burzu ale nesdílí současný předseda ODS Martin Kupka. „Radime, zpochybňovat existenci veřejnoprávní České televize a navrhovat její umístění na burzu je možná atraktivní provokace. Teď ale vůbec nedává smysl,“ napsal na sociální síť.
Ivan mu později odpověděl s tím, že návrh na umístění ČT na burzu nebyl hotový projekt. „Byla to úvaha, jak otevřít debatu o tom, jestli existují jiné modely, které by snížily vliv politiky, posílily odpovědnost a přiblížily médium více lidem. Zároveň jsem tím neměl na mysli koncentraci vlastnictví v rukou jednoho hráče. Naopak. Smyslem bylo co nejvíce rozptýlit vlastnictví mezi širokou veřejnost, tedy vytvořit model, kde by se na fungování média nepřímo podílely tisíce lidí, nikoliv úzká skupina politiků nebo vlastníků,“ uvedl.
Ve stínové vládě ODS zasedají mimo jiné i ministři, kteří působili ve vládě Petra Fialy – například Jan Lipavský, Eva Decroix nebo Martin Baxa. Ivan je jednou z méně okoukaných tváří ODS, na lednovém stranickém kongresu také neúspěšně kandidoval proti Kupkovi na šéfa občanských demokratů.
Do debaty u příspěvku se na sociální síti zapojil i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který kritizoval minulou koalici za to, že podle něj v Radě ČT drželi lidi jako Luboše Xavera Veselého nebo Pavla Matochu. „Tak na tom se shodneme. Dívejte, mě ČT zase tak nezajímá, nedívám se na ní od covidu,“ reagoval Ivan. Piráti z bývalé Fialovy vlády odešli na podzim 2024.
Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnu financování veřejnoprávních médií, chce je nahradit penězi ze státního rozpočtu. Šéf SPD Tomio Okamura v březnu zveřejnil záměr podat poslanecký návrh novely, který by od letošního července oprostil od placení koncesionářských poplatků seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let, zdravotně postižené a firmy. Podle vedení obou veřejnoprávních médií by Česká televize i Český rozhlas přišly o více peněz, než kolik získaly po loňském zvýšení poplatků. Později se ale ukázalo, že Okamura plán zveřejnil bez shody dalších špiček vládní koalice.
23. března 2026