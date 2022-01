Babiš představí stínovou vládu hnutí ANO, která se poprvé schází

Stínovým protějškem ministra vnitra Víta Rakušana bude místopředsedkyně Sněmovny za hnutí ANO, bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

„Nová vláda je u moci sotva pár týdnů, ale mnoho z jejích kroků a rozhodnutí mezi vámi budí oprávněně rozhořčení. A věřte, že mě velmi mrzí každý jejich necitlivý krok, který vede ke zhoršení životní situace každého z vás. I proto jsem přijala pozici ministryně vnitra ve stínové vládě hnutí ANO,“ napsala ve středu na své facebookové stránce.

Již dříve MF DNES informovala, že ve stínové vládě by se mohl objevit poslanec a gastroenterolog Julius Špičák, který bude oponovat plánům ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. Kriticky hodnotí rozhodnutí vlády o zrušení povinného očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profese.

„Zrušení vyhlášky o povinném očkování jde proti trendu v okolních zemích a stagnace bude ještě výraznější. Ale především, vláda dává najevo, že očkování nevěří. Už teď chybí naočkovat posilující dávkou 30 procent lidí nad 65 let,“ napsal Špičák na Twitteru.

Stínovým ministrem spravedlnosti by zase měl být bývalý předseda Sněmovny a šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček. Ve stínové vládě ANO by se měli objevit i exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, exministryně financí Alena Schillerová či poslanci Patrik Nacher a Jaroslav Bžoch, který by se měl stát oponentem ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského.

Ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě vyzýval Lipavského, aby vysvětlil, co myslí revizí vztahů k Rusku a Číně, kterou slibuje vláda ve svém programovém prohlášení. „Pominu tu skutečnost, že pokud my bychom v minulém volebním období po kauze Vrbětice například řekli, že chceme revidovat vztahy s Ruskem, tak byste byl vy první, kdo nás bude napadat, že chceme ty vztahy oteplit, že budeme ustupovat Hradu a že jsme servilní vůči Kremlu a podobně. Proto bych rád věděl, co to vlastně znamená,“ řekl ve Sněmovně Bžoch.