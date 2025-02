Lidé si už nepořídí nová kamna? Distancujte se od toho, vyzval vládu Havlíček

„Já si vzpomínám, že asi před dvěma roky jsem v nadsázce řekl, že až půjdu s Betynou opékat špekáček nad otevřeným ohněm, tak nám to někdo zdaní a že budeme platit emisní polenky za tento špekáček, všichni se tomu smáli, tak to tady máme, protože Evropská unie plánuje regulovat spalování dřeva,“ uvedl Havlíček, který rád na sociální sítě dává fotografie ze svých putování po Česku s psem Betynou.

Jde o evropskou směrnici, která by měla platit od července 2027. „Ten, kdo má nebo si bude pořizovat kachlová kamna nebo třeba krb, tak budou muset být tato zařízení připojena k elektrické síti a to kvůli regulaci spalování a kvůli regulaci filtračních systémů,“ řekl předseda stínové vlády. Bude to znamenat nárůst cen krbů a kamen. „Jedná se o 90 tisíc tisíc zákazníků a růst cen mezi padesáti až sto procenty,“ prohlásil Havlíček, který o tom ve čtvrtek ráno jednal šéfem jedné z firem.

Politici opozičního ANO po jednání stínové vlády komentovali také projednávání návrhu vlády, který má zvýšit poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas.

Koalice minulý týden oznámila, že už ví, jak překoná obstrukce opozice kvůli zvyšování poplatků pro ČT a Český rozhlas.

Dvanáctého února by se měla uskutečnit mimořádná schůze Sněmovny s jediným bodem programu. Hlasování o nich by pak mělo být zařazeno napevno na pátek 14. února, řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Bude se jednat o třinácté napevno zařazené hlasování,“ kritizuje šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Přitom podle ní vláda dluží odpovědi, třeba proč mají platit i ti, kdo se na televizi nedívají.

Po schválení v Senátu a podpisu prezidenta Petra Pavla by vyšší poplatky měly začít platit od 1. dubna, nebo od 1. května.

Prvnístropující věk odchodu do důchodu i kontrolovat