Pět procent HDP na obranu nepovažuji za reálné, řekla Schillerová

O tom, že by členské státy NATO měly dávat na obranu 5 procent HDP, mluvil americký prezident Donald Trump.

Česká vláda dříve naznačila, že reálný by mohl být růst výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu, nyní Česko dává 2 procenta. Aby obranné výdaje neklesly pod tuto hranici, prosadila současná vláda Petra Fialy v tomto volebním období.

Evropa se musí zbavit zbytečných regulací a více investovat do obrany. Takové jsou podle premiéra Petra Fialy výsledky středečního pařížského jednání o Ukrajině a evropské bezpečnosti. Pokud máme být bráni vážně, musíme být silnější ekonomicky i vojensky, řekl Fiala po schůzce České televizi. Posílení postavení Evropy je důležité podle Fialy i vzhledem k posledním výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ANO nepodpoří zrychlené schválení povinného příspěvku zaměstnavatelů na spoření na stáří

Stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na tiskové konferenci řekl, že ANO ve Sněmovně nepodpoří, aby byl poslanecký návrh zákona s povinným příspěvkem zaměstnavatelů na spoření na stáří schválen za jediný den v režimu jediného čtení.

Návrh má podle koalice doplnit penzijní reformu, konkrétně to, že zaměstnanci ve třetí skupině náročných profesí přišli o možnost odchodu do nekráceného předčasného důchodu. To do reformy na poslední chvíli prosadily ODS a TOP 09.

Místo toho by zaměstnavatelé, u nichž lidé vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie rizika, měli těmto lidem přispívat na spoření na stáří. Takových zaměstnanců je asi 108 tisíc.

Pracovníkům profesí ve třetí kategorii rizika, kteří odpracují v chladu, teple, s vibracemi či fyzickou zátěží aspoň 11 směn za měsíc, má zaměstnavatel přispívat částkou ve výši 4 procent vyměřovacího základu výdělku. Při třech až deseti odpracovaných směnách by to byla tři procenta.

Místopředseda Sněmovny a předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček vyzval na tiskové konferenci, aby zapojení českých firem do stavby dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany bylo zakotveno do hlavní smlouvy mezi společností ČEZ a korejskou společností KHNP.