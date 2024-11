Havlíček čeká snahu Trumpa přenést výdaje s válkou na EU, varuje před migrací

„Vnímám to pro Českou republiku jako velkou hrozbu,“ řekl Havlíček. Šlo by podle něj o lidi, kteří by trpěli poválečným syndromem, a neměli by sem podle něj přijít ve větší míře.

„Dojde k tlaku na navýšení podílů na armádu,“ řekl také místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

O tom, že bude třeba navýšit podíl výdajů na obranu ze současných 2 procent HDP, začala mluvit již před zvolením Trumpa prezidentem USA ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Zvolení Trumpa bude podle Havlíčka znamenat i posílení postavení frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), do které patří i ANO, v Evropském parlamentu. „Vnímáme to tak, že dojde k posílení Patriotů v rámci EU, protože jsou v unii hlavním partnerem republikánů. Je tam stejný názor na migraci, klima, energetickou politiku, bezpečnost,“ řekl.

Vztahy mezi Českou republikou a USA na úrovni prezidentů podle stínového premiéra oslabí, česká vláda bude mít s novou administrativou neutrální vztahy. Z Trumpova zvolení by podle Havlíčka mohla těžit Visegrádská skupina, do které patří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko..

ANO odmítne návrh důchodové reformy, nechce oslabování průběžného pilíře

Nejsilnější opoziční hnutí ANO také ve čtvrtek ve Sněmovně potvrdilo, že v pátek při konečném hlasování odmítne vládní návrh důchodové reformy, která se dotkne milionů českých občanů a má znamenat, že se věk odchodu do penze bude zvyšovat ze současných 65 let postupně na 67 let.

Stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na dotaz iDNES.cz, jak by vypadala důchodová reforma v podání ANO, mluvil o tom, že hnutí hlavně nechce oslabovat první důchodový pilíř a chce pro něj naopak zajistit víc peněz.

„Pojďte sem obhájit, že v 67 letech bude moci člověk v náročné profesi pracovat,“ vybídl ve středu místopředseda Sněmovny Juchelka šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba, který spolu s šéfem poslanců ODS Markem Bendou navrhl výrazné osekání seznamu náročných profesí.

Koalice se na tom dohodla a pro více než 100 tisíc lidí to má znamenat, že nebudou moci jít do předčasného nekráceného důchodu, což jim původně vláda i po jednání s odbory o seznamu náročných profesí slibovala.

Jedná se – pro představu – například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách.

„Platí to, že v těch náročných pozicích zůstanou dneska ti, kteří už tam byli přijati, to znamená zdravotničtí záchranáři, hasiči, podnikoví hasiči, a že tam zůstane celá kategorie čtvrtého rizika,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Nejrizikovější skupina, která o možnost jít do penze bez jejího krácení, představuje asi 14 tisíc osob ze zhruba 130 tisíc, jimž chtěla původně koalice úlevu ze zvyšování věku odchodu do penze dát, ale ODS a TOP se postavily proti tomu.

Situaci těchto lidí chce koalice řešit v rámci povinnosti zaměstnavatelů přispět jim do třetího průběžného pilíře na individuální účty. Jenže to součásti návrhu reformy není. Má jít jen o příslib, že to koalice ještě prosadí.