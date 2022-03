Fialova cesta do Kyjeva? Musíme být slyšet, podpořila premiéra Schillerová

„Podporujeme Lex Ukrajina a jsme připraveni podpořit i další vládní kroky. Připomínáme ale, že se nesmí zapomínat na občany České republiky a jejich problémy. Obě tyto linky musí vláda řešit současně,“ zdůraznila Schillerová.

Jasno měla i v otázce na cestu premiéra Petra Fialy do Kyjeva, kam se vydal spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jarosławem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou. Podle stínové ministryně je důležité být v Evropě s blížícím se předsednictvím slyšet.

„Od 1. července předsedáme Radě Evropské unie a nese to sebou větší zodpovědnost,“ vysvětlila a dodala: „Musíme být slyšet v řešení války na Ukrajině.“ Zmínila, že francouzský prezident Emanuel Macron patří k lídrům Unie a v debatách s Ruskem by mohl sehrát klíčovou roli.

Stát by měl provést intervenční nákup obilovin

Coby stínová ministryně financí volá Schillerová po novele zákona o státním rozpočtu. Tuto možnost údajně nevyloučil ani samotný šéf státní kasy Zbyněk Stanjura. „Ale tvrdí, že je na to dostatek času,“ nechápala Schillerová, podle níž musí vláda finančně navýšit rozpočet vnitru, zdravotnictví, obraně, ale také pomoci finančně firmám.

„Peněz v rozpočtu máme dost,“ zdůraznila. Za pravdu jí dal i Karel Havlíček coby stínový ministr průmyslu a obchodu. Podle něj bude letošní čistý zisk ČEZu asi 38 až 42 miliard korun, zatímco za rok 2021 měla firma čistý zisk asi 23 miliard korun. „Vyplývá z toho, že stát bude mít vyšší dividendu,“ kvituje Havlíček.

Karel Tureček zase apeloval na vládu z pohledu zemědělství. Zmínil, že Česko zažívá nejvyšší růst cen od 90. let minulého století. Řekl, že válkou zmítaná Ukrajina patří mezi největší exportéry pšenice, slunečnice a sóji. „Působí to na poptávku, což bude mít vliv na to, že zažijeme růst cen potravin,“ varuje.

Vláda by podle něj měla neprodleně konat na trhu obilovin. „Zažili jsme nárůst cen pšenice z 6 tisíc korun za tunu na 12 tisíc korun, je třeba se dívat do budoucnosti a provést intervenční nákup potravin,“ dodává.

Babiš se zajímá o dění, daří se mu dobře

Bývalý premiér Andrej Babiš leží od minulého týdne v Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM poté, co ztratil na chvíli vědomí. Za vším by měla být částečně neprůchozí střeva.

Několikadenní hradbu mlžení nakonec prolomila na tiskové konferenci stínové vlády předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Schillerová. Sdělila, že by poslanec Babiš měl zůstat na pozorování do konce týdne.

„Mluvila jsem s ním, bude v IKEMu do konce týdne. Podrobuje se určitým vyšetřením. Cítí se dobře, zajímá se o dění,“ řekla na setkání s médii.