ANO okomentuje snahu odložit emisní povolenky, jež zdraží bydlení a dopravu

Až šestnáct let vězení za těžké ublížení na zdraví hrozí muži, který surově bil své dvě malé děti v kojeneckém věku. Jedno z nich na následky zranění zemřelo. Případem se zkraje příštího roku začne...

Vinen, rozhodl soud o Francouzi Pelicotovi, který nechal znásilňovat manželku

Francouz Dominique Pelicot, který téměř deset let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, byl odsouzen k maximálnímu trestu 20 let vězení, jak požadovala prokuratura. Oznámil to ve...