Před zásadním hlasováním o penzijní reformě vystoupí stínová vláda ANO

Na tiskové konferenci ANO mají postoje hnutí prezentovat mimo jiné stínový premiér ANO Karel Havlíček či stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

„Pojďte sem obhájit, že v 67 letech bude moci člověk v náročné profesi pracovat,“ vybídl ve středu místopředseda Sněmovny Juchelka šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba, který spolu s šéfem poslanců ODS Markem Bendou navrhl výrazné osekání seznamu náročných profesí.

Koalice se na tom dohodla a pro více než 100 tisíc lidí to má znamenat, že nebudou moci jít do předčasného nekráceného důchodu, což jim původně vláda i po jednání s odbory o seznamu náročných profesí slibovala.

Jedná se – pro představu – například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách.

„Platí to, že v těch náročných pozicích zůstanou dneska ti, kteří už tam byli přijati, to znamená zdravotničtí záchranáři, hasiči, podnikoví hasiči, a že tam zůstane celá kategorie čtvrtého rizika,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Nejrizikovější skupina, která o možnost jít do penze bez jejího krácení, představuje asi 12 tisíc osob ze zhruba 130 tisíc, jimž chtěla původně koalice úlevu ze zvyšování věku odchodu do penze dát, ale ODS a TOP se postavily proti tomu.

Situaci těchto lidí chce koalice řešit v rámci povinnosti zaměstnavatelů přispět jim do třetího průběžného pilíře na individuální účty. Jenže to součásti návrhu reformy není. Má jít jen o příslib, že to koalice ještě prosadí.