Hrozbou evropského průmyslu není Donald Trump, řekl Havlíček z ANO

Kvůli rozhodnutí o clech už tento týden kritizoval amerického prezidenta Trumpa šéf opozičního ANO Andrej Babiš. „Nevím, co tím Trump sleduje, ale to, co dělá, je úplně šílené,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník.

Dopady amerických cel na české občany a firmy se zabývala vláda. „Nechceme celní válku, poškodila by všechny,“ řekl premiér Petr Fiala. „Naší snahou musí být, abychom se cel zbavili,“ uvedl po jednání jeho kabinetu. Evropa podle něj nabízí USA nulová cla.

„Evropa nabízí nulová cla, je připravena vyjednávat, cílem je dosáhnout smírného řešení. Opakovaně to nabízíme a nabízet budeme,“ řekl předseda vlády. Ze strany Spojených států na to zatím podle něj kladná reakce nepřišla. EU je podle Fialy připravena reagovat protiopatřeními, která budou cílená, aby co nejméně poškodila evropské firmy a občany. „Musí cílit na zboží, které jsme schopni nahradit odjinud,“ řekl premiér.

Trump ve středu večer s okamžitou platností pozastavil většinu cel na 90 dní. Pauza se netýká Číny, té cla zvedl ze 104 na 125 procent. USA se podle něj mohou na clech dohodnout s každým včetně Číny, chce ale spravedlivé ujednání. Uvedl, že lidé měli z cel trochu strach. Na Trumpovo rozhodnutí reagovaly akcie prudkým vzestupem. Před tím naopak padaly střemhlav dolů.

„Americké akcie po ohlášení odkladu zavedení cel prudce stoupají. Opravdu začínám věřit tomu, že jediným racionálním plánem celé téhle šaškárny je vydělat na prudkých pohybech akcií, protože to může těm, kteří tuto informaci mají předem, vynést miliardy,“ komentoval Trumpovo počínání na síti X exministr financí Ivan Pilip.