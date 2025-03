Koalice se bojí, chceme je donutit ke konfrontaci, řekla Schillerová

„Ta schůze měla být pro lidi, od toho je parlament, od toho je Sněmovna. My ty informace máme, ale lidé je nemají a my chceme, aby byli konfrontováni před lidmi,“ dodal předseda stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

„My to téma vrátíme na půdu Poslanecké sněmovny,“ prohlásila Schillerová. „Nechtěli jsme řešit utajované plány a mise. Lidé mají právo vědět, za co se utrácejí peníze,“ řekla šéfka poslanců ANO. Další mimořádná schůze by ale mohla dopadnout stejně jako ve středu, míní.

„Některé věci nelze sdělovat před televizními kamerami,“ prohlásila večer po mimořádné schůzi ministryně obrany Jana Černochová, která na schůzi za účasti prezident Petra Pavla pozvala i náčelníka generálního štábu Karla Řehku. ANO a SPD se uzavřeného jednání odmítly účastnit.

„Žádné zásadní supertajné informace tam nepadly,“ řekl po schůzi šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Spíš to podle něj bylo navrženo jako úhybný manévr, aby se vládní koalice vyhnula konfrontaci na téma obrany.

„Oni to neřekli ani prezidentovi, že to bude v režimu tajném,“ poukázal Havlíček. O rozhodnutí koalice, že schůze má být neveřejná, se dozvěděl prezident jen asi hodinu předem.

„Takových překvapení bychom se měli navzájem ušetřit, vyvolává to jen negativní reakce,“ prohlásil Pavel. Při dobré vůli se podle něj dala najít cesta, jak uzavřít jen část schůze. O to se marně pokoušela opozice.

Buď bude větší podíl českých firem, nebo odložte podpis smlouvy s Korejci, vyzval vládu Havlíček

Dokud nebude garantována padesátiprocentní účast českých firem, není podle šéfa stínové vlády ANO a místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka možné podepsat smlouvu s korejskou společností KHNP na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny.

„Když vláda v tomto volebním období podepíše hlavní kontrakt, pohřbila český průmysl,“ řekl Havlíček. Nyní je totiž podle něj účast českých firem dojednána asi na úrovni pouhých osmnácti procent.

Havlíček uvedl, že když se vládě nepodaří účast českých firem při stavbě nových jaderných bloků navýšit, měla by nechat podpis smlouvy s vítězem tendru, korejskou společností KHNP, až na novou vládu.