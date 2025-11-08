Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí

KVÍZ: Losnu, nebo Mažňáka? Jak dobře znáte Rychlé šípy?
Kostel svaté Anny nebyl jako místo akce vybrán náhodou. Ve 30. letech minulého století Foglar pracoval jako úředník ve velkoobchodu s papírem Oskar Stein. Kanceláře mají jen přes ulici od podnikového skladu umístěného do odsvěceného kostela sv. Anny, dnes Pražské křižovatky.
Je jisté, že spisovatel do těchto prostor chodil a musel je mít v hlavě při psaní Záhady hlavolamu, ale opět „neprozradil nic, co věděl“, stejně jako jeho Vontové. Svatá Anna tak byla pravděpodobně předobrazem „vontského“ kostela svatého Jakuba.
Stovky dětí i dospělých si novou hru mohly zahrát na několika místech v Praze. Deskovka vznikla k výročí spojenému s Jaroslavem Foglarem. Hra Stínadla od vydavatelství Albi vtáhne hráče přímo do srdce tajuplného města, kde na každém rohu číhá záhada i nebezpečí. Hráči se stávají členy slavného klubu Rychlých šípů, společně pátrají po stopách Ježka v kleci, plní úkoly a snaží se vyhnout nelítostným Vontům.
Autorem hry je Vláďa Chvátil, nejúspěšnější český tvůrce deskových her, který stojí například za hity Krycí jména či Through the Ages. Díky pěti různým scénářům je každá partie jiná – a vždy plná napětí. Hra je určena pro 1–5 hráčů od 12 let.
Součástí programu ve stínadelsky vyzdobeném kostele byl křest dvanáctého vydání Foglarovy legendární knihy Záhada hlavolamu, který uvedli pokračovatelé výtvarné tradice Rychlých šípů – Jiří Grus a Karel Jerie. Křtilo se vodou z potoka Botič, protože právě tato pražská říčka byla předobrazem pro stínadelskou Černou vodu.