Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí

  11:46
Aspoň na jeden večer vstoupit do tajemného světa Jaroslava Foglara a jeho románů mohli v pátek návštěvníci Pražské křižovatky - kostela svaté Anny na pražském Starém Městě. Skautská nadace Jaroslava Foglara představila ve stylově vyzdobeném kostele novou hru Stínadla od Vládi Chvátila, nejúspěšnějšího českého tvůrce deskových her nebo už dvanácté vydání legendárního románu Záhada hlavolamu.

Kostel svaté Anny nebyl jako místo akce vybrán náhodou. Ve 30. letech minulého století Foglar pracoval jako úředník ve velkoobchodu s papírem Oskar Stein. Kanceláře mají jen přes ulici od podnikového skladu umístěného do odsvěceného kostela sv. Anny, dnes Pražské křižovatky.

Je jisté, že spisovatel do těchto prostor chodil a musel je mít v hlavě při psaní Záhady hlavolamu, ale opět „neprozradil nic, co věděl“, stejně jako jeho Vontové. Svatá Anna tak byla pravděpodobně předobrazem „vontského“ kostela svatého Jakuba.

Stínadla znovu vzbouřila v Pražské křižovatce
První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let.
Ježek v kleci. Fenomén známý patrně jen v Česku. Dostat ježka z klece vyžaduje přesnou kombinaci pohybů a otáčení. Stal se českým symbolem díky Rychlým šípům od Jaroslava Foglara.
Pražská křižovatka. Bývalý kostel sv. Anny původně sloužil sestrám dominikánkám.
14 fotografií

Stovky dětí i dospělých si novou hru mohly zahrát na několika místech v Praze. Deskovka vznikla k výročí spojenému s Jaroslavem Foglarem. Hra Stínadla od vydavatelství Albi vtáhne hráče přímo do srdce tajuplného města, kde na každém rohu číhá záhada i nebezpečí. Hráči se stávají členy slavného klubu Rychlých šípů, společně pátrají po stopách Ježka v kleci, plní úkoly a snaží se vyhnout nelítostným Vontům.

Foglarovky

Autorem hry je Vláďa Chvátil, nejúspěšnější český tvůrce deskových her, který stojí například za hity Krycí jména či Through the Ages. Díky pěti různým scénářům je každá partie jiná – a vždy plná napětí. Hra je určena pro 1–5 hráčů od 12 let.

Součástí programu ve stínadelsky vyzdobeném kostele byl křest dvanáctého vydání Foglarovy legendární knihy Záhada hlavolamu, který uvedli pokračovatelé výtvarné tradice Rychlých šípů – Jiří Grus a Karel Jerie. Křtilo se vodou z potoka Botič, protože právě tato pražská říčka byla předobrazem pro stínadelskou Černou vodu.

Rozstřel

