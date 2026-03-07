Vyber pravdivá i nepravdivá tvrzení, doplň slova na vynechaná místa, oprav pravopis, urči slovní druhy, rozhodni o nadpisu, vytvoř věty i slova dle zadání, najdi nespisovné výrazy, uprav souvětí a další úlohy nabízí praktický velký opakovací test, který by páťáci, sedmáci i deváťáci měli zvládnout za půl hodiny. Okuste atmosféru zkoušky předtím, nežli ji podstoupíte naostro.
Jedna otázka pro rozehřátí: Napiš podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem VÁZAT a skloňuje se podle vzoru ŽENA.
Všechny testy vznikají ve spolupráci s předními odborníky a jsou sestaveny podle požadavků CERMAT. Stahujte je níže.