Píší to filipínské servery. Filipíny podle Marcose do Česka vyšlou koordinační tým, ale proces předání bývalého zákonodárce si vyžádá nějaký čas. České ministerstvo spravedlnosti podle mluvčí Markéty Andrové nyní ověřuje současný stav kauzy.
„Ministerstvo spravedlnosti je v kontaktu s ministerstvem vnitra a policií. Dokud se neověří aktuální stav případu, nemůžeme poskytovat žádné informace,“ sdělila Andrová.
Marcos podle serverů The Filipino Times a Philstar ujistil, že bývalý poslanec bude po svém zatčení českými úřady v souladu se zákonem vrácen na Filipíny.
„Zaldyho Coa přivedeme domů a učiníme tak v souladu se zákonem. Bude se zodpovídat filipínskému lidu,“ uvedl Marcos v pondělním prohlášení. Prezident řekl, že nařídil ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu zahraničních věcí, aby úsilí koordinovaly s českými úřady s cílem zajistit řádný návrat stíhaného politika.
„Bude (do ČR) vyslán koordinační tým na vysoké úrovni, který se na to zaměří,“ dodal Marcos. Podle něj si však proces vyžádá nějaký čas.
České úřady minulý týden odmítly komentovat předchozí oznámení filipínského prezidenta, že v Česku byl zadržen Zaldy Co, zapojený do korupční aféry na Filipínách.
Marcos minulý týden uvedl, že Co byl zadržen během náhodné hraniční kontroly, když cestoval se svou rodinou z České republiky do Německa, a to bez patřičných dokladů.
Co, který je mimo Filipíny od roku 2025, je mezi 16 lidmi obviněnými z korupce a podvodů v souvislosti s projekty protipovodňové ochrany. Spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem patří k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize. Co, bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru, který loni v září na poslanecký mandát rezignoval, obvinění podle The Filipino Times popřel.