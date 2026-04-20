V Česku zadrželi filipínského exposlance stíhaného pro korupci. Poputuje zpátky

  13:05
Filipínský exposlanec Zaldy Co, kterého nedávno zadržely české úřady, bude s jejich koordinací vrácen zpět na Filipíny. Jde o muže viněného z korupce, který byl zadržen při pokusu o překročení hranic do Německa. O postupu v pondělí informoval prezident asijské země Ferdinand Marcos. Filipíny podle něj do Česka vyšlou koordinační tým.

Filipínský prezident Ferdinand Marcos Jr. vyhlašuje stav nouze. (25. března 2026) | foto: Reuters

Proces předání bývalého zákonodárce si ale podle Marcose vyžádá nějaký čas. České ministerstvo spravedlnosti podle mluvčí Markéty Andrové nyní ověřuje současný stav kauzy.

„Ministerstvo spravedlnosti je v kontaktu s ministerstvem vnitra a policií. Dokud se neověří aktuální stav případu, nemůžeme poskytovat žádné informace,“ sdělila Andrová.

Spí v autech, nejedí maso. Krize kvůli válce nutí Filipínce utahovat opasky víc a víc

Marcos podle serverů The Filipino Times a Philstar ujistil, že bývalý poslanec bude po svém zatčení českými úřady v souladu se zákonem vrácen na Filipíny.

„Zaldyho Coa přivedeme domů a učiníme tak v souladu se zákonem. Bude se zodpovídat filipínskému lidu,“ uvedl Marcos v pondělním prohlášení. Prezident řekl, že nařídil ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu zahraničních věcí, aby úsilí koordinovaly s českými úřady s cílem zajistit řádný návrat stíhaného politika.

„Bude (do ČR) vyslán koordinační tým na vysoké úrovni, který se na to zaměří,“ dodal Marcos. Podle něj si však proces vyžádá nějaký čas.

Filipínská policie zatkla exprezidenta Duterteho, odvezli ho do Haagu

České úřady minulý týden odmítly komentovat předchozí oznámení filipínského prezidenta, že v Česku byl zadržen Zaldy Co, zapojený do korupční aféry na Filipínách.

Marcos minulý týden uvedl, že Co byl zadržen během náhodné hraniční kontroly, když cestoval se svou rodinou z České republiky do Německa, a to bez patřičných dokladů.

Co, který je mimo Filipíny od roku 2025, je mezi 16 lidmi obviněnými z korupce a podvodů v souvislosti s projekty protipovodňové ochrany. Spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem patří k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize. Co, bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru, který loni v září na poslanecký mandát rezignoval, obvinění podle The Filipino Times popřel.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla vlna tsunami. Chvělo se i Tokio

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7, upřesnily úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Nejvážněji bylo...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  13:25

Babiš není spokojen s tím, že mají Česku klesnout příjmy z Evropské unie

Přímý přenos
Předseda vlády Andrej Babiš na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš není spokojen s tím, že podle návrhu víceletého finančního rámce mají České republice poklesnout příjmy o dvacet procent. „Je to jeden z největších poklesů,“ řekl...

20. dubna 2026  5:15,  aktualizováno  13:25

V Česku zadrželi filipínského exposlance stíhaného pro korupci. Poputuje zpátky

Filipínský prezident Ferdinand Marcos Jr. vyhlašuje stav nouze. (25. března...

Filipínský exposlanec Zaldy Co, kterého nedávno zadržely české úřady, bude s jejich koordinací vrácen zpět na Filipíny. Jde o muže viněného z korupce, který byl zadržen při pokusu o překročení hranic...

20. dubna 2026  13:05

Zasahuje do fungování i svobody, ohradila se veřejnoprávní média proti návrhu vlády

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Česká televize a Český rozhlas ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn jejich financování. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného,...

20. dubna 2026  12:54

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding,...

20. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  12:44

Jak se bude slavit Den české vlajky. Bude volno a vyvěšování vlajek povinné?

ilustrační snímek

Výčet významných dnů v kalendáři se příští rok rozšíří o Den české vlajky, který má připadat na 30. března. Vládní novela zákona o státních svátcích čeká na podpis prezidenta. Jak se bude slavit a co...

20. dubna 2026  12:27

Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Sydney Sweeney v první řadě seriálu Bílý lotos (2021)

Režisér a scenárista Mike White začal na Francouzské riviéře natáčet čtvrtou řadu seriálu Bílý lotos z produkce HBO Original. V hlavních rolích se představí Helena Bonham Carterová, Vincent Cassel,...

20. dubna 2026  12:26

Feri znovu u soudu. Oběť vypovídala za zavřenými dveřmi, svědek dostal pokutu

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

V pondělí pokračoval soud s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Ten je obžalován ze znásilnění, ke kterému údajně došlo někdy během roku 2015. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která...

20. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  12:25

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

20. dubna 2026  12:15

Spěch se nevyplatil. Policisté ukázali, jak řidiči před nimi předjížděli na plné čáře

Policisté nachytali řidiče při předjíždění přes plnou čáru

Množství zatáček a nepřehledné horizonty činí ze silnice I/54 mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi nebezpečnou cestu, na které za posledních pět let napočítala policie skoro stovku dopravních nehod se...

20. dubna 2026  12:13

Ahoj, jak si užíváte výlet? Manželům přistál horkovzdušný balon na zahradě

Horkovzdušný balon nouzově přistál na zahradě rodinného domu v Kalifornii

Nečekaná návštěva o víkendu překvapila jeden kalifornský pár. Na zahradě ve městě Temecula jim totiž nouzově přistál horkovzdušný balon se 13 lidmi. Naštěstí se kuriózní incident obešel bez zranění.

20. dubna 2026  12:08

Dva mrtví při divokém předjíždění. Opilý viník vyvázl nezraněný, stíhá ho policie

Při nehodě dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé. (21. září 2021)

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky třicetiletého muže. Stíhají ho za to, že před půl rokem při řízení v opilosti způsobil ve Valteřicích na Semilsku...

20. dubna 2026  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.