Policie stíhá šest lidí kvůli krácení záloh a pojistného za zaměstnávané cizince

  11:33
Policie stíhá šest lidí za krácení daní a pojistného při zaměstnávání cizinců. Celkovou škodu v případu nazvaném Bohatýr odhadla na více než 206 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí pachatelům pět až deset let vězení. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Stíhání prvních pěti obviněných zahájili policisté už v roce 2021. Výše stanovené škody tehdy činila osm milionů korun. „Tyto osoby zaměstnávaly na území ČR cizí státní příslušníky především z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska, a to jak formou agenturního zaměstnání, tak i jako zaměstnavatelé,“ uvedl Ibehej.

Podezřelí podle NCOZ neodváděli za zaměstnance pravidelné měsíční zákonné odvody – tedy zálohy na dani z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění – v souladu s výší vyplacené mzdy.

Policie odhalila rekordní daňový podvod. Škoda přesahuje čtyři miliardy korun

Při následném vyšetřování centrála zajistila množství dalších důkazů, takže výše zjištěné škody výrazně vzrostla. Nyní obvinila dalšího člověka a pěti původně obviněným lidem stíhání rozšířila. Současně zajistila majetek v hodnotě zhruba 120 milionů korun.

Případ Bohatýr dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě.

