Policie stíhá šest lidí kvůli krácení záloh a pojistného za zaměstnávané cizince

Stíhání prvních pěti obviněných zahájili policisté už v roce 2021. Výše stanovené škody tehdy činila osm milionů korun. „Tyto osoby zaměstnávaly na území ČR cizí státní příslušníky především z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska, a to jak formou agenturního zaměstnání, tak i jako zaměstnavatelé,“ uvedl Ibehej.
Podezřelí podle NCOZ neodváděli za zaměstnance pravidelné měsíční zákonné odvody – tedy zálohy na dani z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění – v souladu s výší vyplacené mzdy.
Při následném vyšetřování centrála zajistila množství dalších důkazů, takže výše zjištěné škody výrazně vzrostla. Nyní obvinila dalšího člověka a pěti původně obviněným lidem stíhání rozšířila. Současně zajistila majetek v hodnotě zhruba 120 milionů korun.
Případ Bohatýr dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě.