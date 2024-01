PŘEHLEDNĚ: F-35 je nový standard NATO, přestaví kvůli nim základnu v Čáslavi

Továrna „Air Force Plant 4“ na výrobu letounů F-35 v texaském Fort Worth

Nejdražší armádní zakázka v historii

Česko koupí 24 stíhaček F-35. Smlouvu s Američany podepsala v pondělí ministryně obrany Jana Černochová. Kontrakt vyjde na 150 miliard korun, první stroje by česká armáda měla dostat v roce 2029, všechny pak do roku 2035. Celkové náklady na provoz po dobu životnosti odhaduje obrana na 322 miliard korun.

„Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry. Do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou, řadíme do první ligy evropských členů NATO. Stroje páté generace jsou totiž páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády,“ uvedla po podpisu smlouvy Černochová.