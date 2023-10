Stíhaček F-35 se Česko dočká za jedenáct let. Ne ve všem překonávají gripeny

Dvaceti čtyř letounů páté generace F-35 Lightning II se armáda dočká za jedenáct let. Do té doby ale bude potřeba připravit kompletní infrastrukturu, přebudovat letiště, ochranné prvky, ale i vycvičit personál. Do největší modernizační zakázky se zapojí i domácí průmysl. Redakce iDNES.cz připravila přehled otázek a odpovědí k technice, která má hrát prim na moderním bojišti.