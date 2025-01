Za vydírání lékařů v IKEM padly tři obžaloby, viníkům hrozí až tři roky

Michal Stiborek, dnes již bývalý ředitel IKEM, jemuž zlomila vaz kauza kolem úvěrového byznysu. Vložil do něj desítky milionů. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Stiborek podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Stiborek údajně Netukovi řekl, že „zná lidi, kteří pracují fyzicky“. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.

Když měnil Pirkovi telefon, zkopíroval Raška podle Seznam Zpráv také lékařovy zprávy. V jedné z nich se Netuka podle serveru vyjadřoval o ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý zprávu podle policistů poslal z anonymního čísla Válkovi, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil, doplnil server. Podle kriminalistů bylo cílem kardiochirurgy zastrašit, aby proti vedení IKEM nevystupovali.

Trojice obviněných se ke kauze veřejně nevyjadřuje. Malý podle Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka, který je zároveň poradcem premiéra Petra Fialy (ODS), se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek vydírání rovněž odmítl. Na svou funkci rezignoval poté, co Seznam Zprávy upozornily na jeho podnikání v oboru půjček s vysokými úroky.

Obvinění Stiborek, Malý a Raška mohou dostat za vydírání až tři roky vězení. Případem se zabývala také Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to kvůli tomu, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo.