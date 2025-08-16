Po stezkách Králů Šumavy. Osudy převaděčů tu připomínají i zbytky samot

Do počátku 50. let na Šumavě stála třeba vesnice Cazov. Právě tady se odehrál nejtragičtější z Hasilových přechodů. 13. září 1950 přecházeli bratři Josef a Bohumil Hasilovi z Německa do Československa. Nebyla tu rašeliniště, stačilo přeskočit potok, přeběhnout louku a zmizet v lese.
|
Stezka, kterou pro sebe „utajili“ trampové. Podél Javornice na pivo do Chříče
Bohumila objevila hlídka pohraniční stráže a těžce ho zranila devíti kulkami. V nedalekých Českých Žlebech zemřel. Výše u cesty ho nyní připomíná kříž a pomník.
Zaniklé domy i dráha
Josefu Hasilovi se tehdy podařilo přejít hranice zpět. Naposledy přešel hranice v roce 1953. Doba se měnila a podél „čáry“ už vedl plot z ostnatého drátu a s elektřinou. Éra agentů chodců skončila.
Nejlepší možností, jak se dnes podívat na místa spojená s těmito událostmi, je červená značka, kterou kopíruje i cyklotrasa. Začít jde třeba u vlaku v Novém Údolí. Je tu i malá expozice, která připomíná zaniklou železnici do Waldkirchenu.
|
Skály, zříceniny i technické památky. Vydejte se podél Lužnice trochu jinak
Cesta vede údolím Krásnohorského potoka, kdysi podél ní stály domy několika vesnic, podobně jako na protější straně, kde jsou domy několika německých vsí a samot. Po červené je to k pomníčku do Cazova osm kilometrů. Po žluté se lze dostat do Českých Žlebů, kde je Bohumil Hasil pohřben a kde má i pamětní desku.
Červená pokračuje do Strážného. Po cestě je ještě jedna připomínka historie, železný ženijní most, kudy v dubnu 1945 do Československa vstoupila americká armáda. Dominantou Strážného je zřícenina hradu, místem, které nejde minout, je Gelateria Crémista, podle mnohých nejlepší zmrzlinárna nejen na Šumavě. Ale prodávají tu i knížky o Králi Šumavy. Nad Strážným je pak i nouzové nocoviště pro ty, kdo cestují s batohem.
|
Hřebeny plné výhledů. Kousek za Prahou se vine magická stezka
Červená značka vede dál opuštěným krajem kolem pastvin a křížků, jež připomínají místa zmizelých obcí a samot. To, že zde žili lidé, dokládají kamenné zídky lemující někdejší pole nebo tvořící základy dávno opuštěných domů.
Vyplatí se vystoupat nahoru, na opuštěné Slunovratové kameny.
Na rozcestí Josefov se od červené oddělí cyklostezka, která pak vede spolu se zelenou. Červená pokračuje ke Knížecím pláním, jednou z nejkrásnějších šumavských cest. Pokračovat se po červené dá až k další zaniklé obci, na Bučinu. Tam jezdí autobus.
Nejen Hasil, ale i Nowotny
Král Šumavy ale nebyl jen jeden. V roce 1959 natočil Karel Kachyňa stejnojmenný film podle námětu Rudolfa Kalčíka. Tehdy ho v kinech viděly dnes nepředstavitelné čtyři miliony diváků. Předobrazem Kachyňova Krále Šumavy ale nebyl Hasil, nýbrž převaděč Kilian Nowotny. Tehdejšímu režimu se nehodilo, aby americkým agentem byl bývalý pohraničník.
|
Skrytý poklad. Neznámá Brtnice je neobjevený Český Krumlov Vysočiny
Nowotny převáděl jinudy, jeho legendární Kanál 54 vedl od nádraží z Vimperka přes Chalupskou slať až k mostku u Františkova, kde kanál překračoval Teplou Vltavu a kde stojí památník všem Králům Šumavy.