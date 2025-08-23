Je to cesta krajem spojeným se spoustou obrozenců, buditelů a umělců. Protne nejvyšší horu pohoří Velkou Deštnou, vede kolem všech těch betonových tvrzí prvorepublikového opevnění, kolem poutního místa v Neratově a rozhledny na Suchém vrchu. Pak klesá na jih do nížiny k Litomyšli.
Tak co? Mohl. Alois Jirásek byl na inauguraci „své“ cesty v roce 1921 a vrátil se na ni ještě třeba o pár let později na otevření Masarykovy chaty na Šerlichu. Takže pár kroků po své hřebenovce jistě ušel. Zvláštní pocit, pojmenovat tak velký projekt po žijícím člověku.
„Jirásek Wall“
V Broumově cesta začíná kousek od kláštera, ale samozřejmě nemine ani Hronov, Jiráskovo rodiště. Tam lze dodnes navštívit jeho rodnou chaloupku, dnes již poněkud pod úrovní terénu, ale mají tam třeba i obdobu Lennonovy zdi – ano, „Jirásek Wall“.
Následuje ještě jedna kuriozita před Náchodem – Pavlišov. Jmenuje se po něm krajové jídlo, takzvaný pavlišovský řízek, což je řízek se zelím a knedlíkem. Podle tradice nezvyklá kombinace vznikla při stavbě bunkrů mezi válkami, kdy dělníkům přivezli k řízku hrnec se špatnou přílohou.
Je to překvapivě harmonické jídlo, ale musíte umět na talíři „hospodařit“ se šťávou ze zelí, abyste pokrm neměli suchý. Dostanete ho na talíř po hospodách nejen v Pavlišově, ale v celém kraji kolem Náchoda a Hronova.
S Jiráskem se teoreticky mohl potkat i další spisovatel, kterému symbolicky patří kraj na začátku cesty. Ano, je to Josef Škvorecký (*1924), i když ho Jirásek mohl pohladit spíš jako mimino v kočárku. Náchod se v jeho díle jmenuje Kostelec, ale dnes si tam můžete sednout k soše velikána na lavičku, která je vlastně součástí jeho plastiky, a zajít do hospody Port Artur, kde Danny Smiřický z jeho knih poslouchal jazz.
Lesy, kde Danny na konci románu Zbabělci tahá ten kulomet, jsou také u Jiráskovy cesty a další zastávkou je Peklo. V české krajině se najde poměrně dost Pekel, ale tohle s hospodou od architekta Dušana Jurkoviče, vyzdobenou čertími motivy, je nejhezčí.
Krakonošův brácha
Posuneme se po trase dál. Jirásek si mohl o pojmenovávání lokalit po živých lidech popovídat i s prezidentem T. G. Masarykem. Po něm Masarykovu chatu na Šerlichu u Deštného v Orlických horách pojmenovali rovněž za jeho života v roce 1925, právě před sto lety.
Jednou jsem si v jejím krásně vyřezávaném interiéru dával dokonalé borůvkové knedlíky, klasiku horských chat. Ptal jsem se, co je to tam za sochu toho dědečka, který vypadá jako Krakonoš? Servírka mi vysvětlila, že je to ochránce Orlických hor Rampušák, tedy takový Krakonošův bratr. Před chatou trůní na sloupu busta TGM, která je zajímavá tím, že ji kvůli změnám režimů odhalovali (a mezitím schovávali) čtyřikrát, konkrétně v letech 1935, 1949, 1968 a 1990.
Po pár kilometrech, které hodně připomínají Krkonoše, dojde turista na horu Velká Deštná. Vzor na stěnách tamní dřevěné rozhledny napodobuje podle architektů déšť unášený větrem. Protáhlý stolový kopec má jednak krásně zapamatovatelnou výšku 1 115 metrů, ale také úžasnou polohu, protože je z něj vidět Sněžka i Králický Sněžník, a schválně se koukněte, jak daleko od sebe jsou tyhle hory na mapě.
Jižně od Velké Deštné si turista může z cesty udělat malou zacházku do Neratova, kde stojí populární kostel se skleněnou střechou (moderní rekonstrukce kostela bez střechy). Má i tu přednost, že správci garantují, že je otevřen ve dne v noci. K čemu jsou člověku kostely, kde marně bere za kliku?
Před Mladkovem cesta překračuje Divokou Orlici v údolí nazvaném Zemská brána a vstupuje do Pardubického kraje. Na Suchém vrchu Jirásek symbolicky zdraví premiéra Karla Kramáře, protože tam stojí Kramářova chata.
Jak je v kraji zvykem, i ta byla postavena za Kramářova života. K ní je přilepená rozhledna se zvláštním tvarem obráceného kýble. Byl to totiž původně vodojem. Opět jsem tam viděl Králický Sněžník, ovšem už z jiné strany než z Deštné. U Jablonného nad Orlicí už pomalu opustíte Orlické hory a sejdete do Litomyšle.
Počítal jsem, kolik dní by i zdatný turista potřeboval na zdolání Jiráskovy cesty. A vyšlo mi, že nejlépe celou týdenní dovolenou.