Odškodnění za sterilizaci mnoho žen nedostane. Nemocnice zničily důkazy

Těhotné ženě se nachýlil čas k porodu. V bolestech po cestě na sál jí dali podepsat nějaké dokumenty a když se po porodu probrala, zjistila, že už nikdy nebude mít další děti. S traumatem se nikdy nesmíří, a to přesto, že už od zákroku uplynuly desítky let. Příběh podobný tomuto by mohly vyprávět tisíce převážně romských žen, v minulém i tomto století lékaři proti jejich vůli sterilizovali.

Před rokem jim však svitla velká naděje. Po letech boje se jim mělo dostat alespoň částečné spravedlnosti. Sněmovna schválila jednorázové odškodné 300 tisíc pro takto postižené ženy. Vyřizování satisfakcí ale nejde hladce. Podle žen je vše složití, na rozhodnutí čekají měsíce a velkou část případů ministerstvo zamítne.

„Nevypadá to přesně tak, jak jsem chtěla. S tím, jak to funguje nyní, je to strašně zdlouhavé a všechny ženy na odškodnění nedosáhnou. Musí se samy ozvat, ministerstvo řeší každou zvlášť, na peníze se čeká dlouho,“ řekla Elena Gorolová, která za uzákonění odškodnění lobbovala a nyní v neziskové organizaci Vzájemné soužití pomáhá sterilizovaným ženám s podáváním žádostí.

„Ministerstvo mělo vytvořit pracovní skupinu, která by dokumentace zkoumala a zabývala se jenom tím, ale to se nestalo. V tom vidím velký problém. Nyní tam odškodnění řeší lidé, kteří normálně pracují a k tomu se zabývají ještě žádostmi,“ dodala Gorolová.

Žádosti na ministerstvu Resort zdravotnictví k 15. červnu registroval 284 žádostí o odškodnění. Ke stejnému datu úřad zamítl 53 žádostí, 42 případům vyhověl, ve 14 případech řízení zastavil.

Ve všech případech zamítnutí argumentovalo tím, že žena neprokázala protiprávnost provedené sterilizace.

Právě s dodáním dokumentace mají ženy někdy problém. Některé nemocnice totiž starší dokumenty o zákrocích skartovaly, což komplikuje doložení zákroku.

„Když neuspějí, snažíme se jim pomoci tím, že nemocnici voláme, aby alespoň napsala, že záznamy byly skartované. Některé ženy doprovázíme přímo do nemocnic a řešíme to tam. Je také dobré mít alespoň svědectví někoho z rodiny, kdo potvrdí, že ženě zákrok provedli,“ přiblížila Gorolová, jak postupují v případech, kdy záznam chybí.

Odmítnuté ženy se obrátily na ombudsmana

Pokud ministerstvo ženě žádost zamítne, může se bránit takzvaným rozkladem. „Pokud jí ministr, který o rozkladu rozhoduje, nevyhoví, může se pak obrátit na nás. Případem se budeme zabývat a případně postup ministerstva prošetříme,“ ubezpečila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Tento rok se v souvislosti s žádostmi o odškodnění obrátilo na veřejného ochránce práv šest žen. Dvě chtěly přezkoumat, proč ministerstvo jejich žádosti zamítlo.

„Jedné ze stěžovatelek v roce 2009 za již probíhajícího porodu dali podepsat souhlas s císařským řezem. Součástí dokumentu ale byla také sterilizace. Zástupkyně ombudsmana v tomto případě zahájila šetření a požádala ministerstvo o dokumentaci a vyjádření, aby mohla posoudit, zda byl stěžovatelčin souhlas se zákrokem svobodný a informovaný podle práva,“ uvedla mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Další žena nemá k dispozici žádnou zdravotnickou dokumentaci, kterou by mohla k žádosti o odškodnění přiložit. I její stížnost ministerstvo zamítlo. „Také v tomto případě chce zástupkyně ombudsmana zahájit šetření. Zákon totiž výslovně uvádí, že je možné využít i jiné důkazní prostředky, může tedy jít například o svědectví jiného člověka či čestné prohlášení,“ dodala mluvčí.

Čtyři ženy ombudsmana upozornily na průtahy ministerstva zdravotnictví při vyřizování jejich žádostí. Úřad má ně má podle zákona 60 dní. Tuto lhůtu ale podle stěžovatelek v jejich případech překročil, což později ministerstvo samo uznalo.

„Ministerstvo připustilo, že vyřízení žádostí může trvat až dvojnásobně delší dobu,“ dodala mluvčí úřadu ombudsmana. Ministerstvo na svých webových stránkách později zveřejnilo oznámení s informacemi a omluvou, že vyřizování žádostí může trvat déle, než je zákonná lhůta.