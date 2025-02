Příměří na Ukrajině nic neřeší. Velvyslanec Francie o Dukovanech, USA i obraně Evropy

Česká vláda loni vybrala nabídku jihokorejského konsorcia KHNP na výstavbu dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany, společnost EDF se ale obrátila s odvoláním na Evropskou komisi. Myslíte si, že může uspět?

Je nyní na Evropské komisi, aby se podívala do spisu a zjistila, zda korejský konkurent není v rozporu s evropskými předpisy. Společnost EDF předložila nabídku, kterou považovala za dobrou. Česká vláda se rozhodla pro jinou možnost a my musíme nejprve zajistit, že byly dodrženy všechny evropské normy, zejména pokud jde o státní podporu. To je důvod, proč se společnost EDF rozhodla podat odvolání. V každém případě EDF opakuje, že její nabídka pro ČR zůstává na stole. Zajímavá je zejména pro dodavatelské řetězce, protože EDF přislíbila 65% podíl prací místním firmám na výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Skutečnost, že je to možné, dokázala během výstavby reaktoru v Hinkley Point v Británii.

V budoucnu musíme být v situaci, kdy Rusko pochopí, že už nesmí zaútočit znovu.