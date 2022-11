V Česku přibylo vražd. Může za to frustrace ve společnosti, říká znalec

Podle policejní statistiky došlo v Česku do konce září k většímu počtu vražd než za celý loňský rok.

„Já se domnívám, že spíše reflektujeme nárůst násilného chování všeobecně, kdy ve hře může být více faktorů. Spolupodílet se na té míře agresivního chování může takzvaná zátěžová triáda. V dnešní době se kulmuje zátěž daná covidem, válkou na Ukrajině, ekonomickou krizí a tak dále,“ vysvětlil Štěpán Vymětal.

To podle něj znamená, že všeobecně narůstá frustrace ve společnosti. Může to souviset s děním ve světě i s dezinformacemi.

„Někdy pachatelé bývají obětmi, například domácího násilí v jejich vlastním dětství. To znamená, že dochází k určitému mezigeneračnímu přenosu násilí a dál hraje roli velká řada faktorů jako například chudoba, změna norem či zvýšení tolerance k násilí.“

Policejní statistiky zahrnují vraždy i pokusy o ni. „Vnímáme tam určitý posun, ale možná hraje roli i to, že v loňském roce došlo k poklesu násilné trestné činnosti, a proto opticky letos je ten nárůst ještě vyšší. Kdybychom to porovnávali s rokem 2021, tak nebude tak strmý, nicméně stejně vidíme, že jak u těch vražd, tak u násilné činnosti, dochází k navyšování těch počtů,“ okomentoval zvyšující trend Vymětal.

„To znamená, že bychom měli být na pozoru a měli bychom dělat opatření, abychom ta rizika snižovali.“

Podle Vymětala se motivy k vraždění nijak zásadně nemění. „Nelze říct, že by se motivy měnily. Bude to stres za tím, budou to dlouhodobě neřešené problémy nebo impulsivní násilí. Já se domnívám, že ke změně těch motivů nedochází.“

„V poslední době vnímáme, že dochází k násilí nezletilých vůči rodičům. To je nový trend. Je tam i více faktorů, není to jen covid. Může to být i nápodoba, toho co se v té rodině děje nebo dělo. Může tam hrát i roli vystavení se online prostoru,“ zmínil Vymětal.

Vymětal je názoru, že je důležité dbát na prevenci a možností je mnoho. „Jednak ze strany vzdělávání a osvěty, ať už ze strany policie, institucí, dál je to na straně každého z nás. Potom existují programy psychosociální intervence například v rodinách, kde je násilí.“

„Co se týká dospělých, tam je také vzdělávání ve hře. To je základem, aby společnost byla zdravá. U nich hraje roli informovanost a posilování jejich odolnosti, abychom byli stabilnější, a začali lépe zvládat krize,“ doplnil.

„Jde o to, abychom převzali odpovědnost sami za své vlastní duševní zdraví. Každá krize je příležitost k růstů. Nedokážu dělat prognózy, ale apeluji na to, abychom začali sami u sebe,“ shrnul budoucí nárůst násilného chování Vymětal.