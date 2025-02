Fiala by měl jít s Babišem proti Green Dealu, říká ekonomický poradce premiéra

„Určitě by tedy bylo dobré, aby se v Evropském parlamentu dali dohromady a byli schopni významně Green Deal proškrtat nebo ideálně úplně zrušit,“ dodává poradce předsedy vlády.

Donald Trump po nástupu do Bílého domu odstoupil od klimatické dohody a oznámil, že USA končí s podporou Green Dealu. Není ekonomickou chybou, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU za plánem nadále stojí?

Je to obrovská chyba. A to, že v ní setrváváme, i když ostatní už prozřeli a rychle se ji snaží řešit, povede jen k dalšímu zaostávání Evropy. Máme tu naprosto absurdní byrokratický rámec, kdy jsme si v EU například zakázali těžbu z břidlice, což má za následek jen to, že z ní necháváme těžit Američany a plyn, který vytěží, si necháváme zkapalňovat a vozit přes celý Atlantik, jen abychom si ho tady zase zplynovali. A ještě říkáme, jak je to ekologické. Přitom kdybychom si to vytěžili, ušetřili bychom minimálně obrovské dopady na přírodu z hlediska lodní dopravy.