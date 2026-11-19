Sailerová tak reaguje na komikova nevybíravá slova o znevýhodněných dětech, které nazval během jednoho ze svých výstupů „degeny“. „Jsem mistryně světa a Evropy. Svoji fotku jsem měla na Times Square v New Yorku a jsem na to pyšná,“ říká Sailerová ve videu na svém Instagramu.
„Já se ráda směju a umím si udělat srandu i sama ze sebe. Když ale slyším, jak mluvíš o ostatních znevýhodněných lidech, může je to dost bolet a jejich rodin se to fakt hodně dotýkat,“ pokračuje sportovkyně.
„Sama dostávám ‚hejty‘ tady na Instagramu a bojuju proti nim. Ty jsi dal zase zelenou těm všem hrdinům za klávesnicí,“ mrzí Sailerovou, která kromě sportovních úspěchů v atletice či lyžování razí osvětu o životě s Downovým syndromem.
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Už dříve se proti Kozubově vyjádření ostře vyjádřila například influencerka Nikol Leitgeb, která založila nadaci věnující se znevýhodněným dětem. „Pouštím si to pořád dokola, jestli nechytnu ten vtip, stejně jako těch 11 tisíc lidí, kteří dali videu lajk. A ne, furt nic. Myslím na ty rodiče speciálních dětí, kteří si to pustí. Nebo kteří zaplatí lístek na tuhle show,“ uvedla.
Ohradila se také kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný degen jste tu vy, Štěpáne,“ vzkázali mu hudebníci.
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Samotná Sailerová je mistryní světa ve skoku dalekém, přičemž v atletice získala i řadu dalších úspěchů a medailí. Kromě atletiky reprezentuje Česko také v alpském lyžování. Redakce iDNES.cz její příběh podrobně popisovala v roce 2021. Více čtěte zde.