Zemřel parlamentní stenograf Novák. Zapisoval už za Zápotockého, je v knize rekordů

13:31

Ve věku 97 let zemřel v pátek 10. ledna stenograf Jiří Novák. Pro Parlament pracoval 65 let, a to od roku 1952, kdy složil zkoušku z těsnopisu. O úmrtí informovala Poslanecká sněmovna na svém webu. Za své působení dostal v roce 2017 ocenění od tehdejšího předsedy Sněmovny Jana Hamáčka.