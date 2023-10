Třetina voličů pětikoalice dává vládě čtyřku nebo pětku, nejlépe si vedou Piráti

Vládu Petra Fialy by v současnosti známkou výborně hodnotila pouze čtyři procenta jejích voličů. Chvalitebné hodnocení by dostala od více než čtvrtiny. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM/MARK, podle nějž si voliči pětikoalice chválí zahraniční politiku. Kritičtí jsou ke komunikaci a ekonomickým krokům vlády. Z vládních stran si u nich nejlépe vedou Piráti, těsně za nimi STAN.