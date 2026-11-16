Názory na možnost vojenského útoku, sabotáže nebo třeba kybernetického či dronového útoku ze strany Ruska jsou podle STEM silně ovlivněny voličskými preferencemi dotázaných. „Zatímco mezi voliči SPOLU agresi za pravděpodobnou považují čtyři z pěti lidí, mezi voliči SPD je to jen čtvrtina a 40 procent z nich ji označuje za velmi nepravděpodobnou,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský.
Větší ochotu pomoci spojencům mají vysokoškoláci a voliči opozičních stran. Méně ochoty pak projevují voliči současné vlády, nejméně pak voliči SPD, u nichž by třeba vyslání vojáků na pomoc Pobaltí podpořilo jen 42 procent dotázaných.
V otázce vojenské pomoci Polsku je souhlas české společnosti častější než v otázce pomoci pobaltským státům. Vyslání vojáků do sousedního Polska podporuje 97 procent voličů Pirátů, 96 procent voličů STAN i SPOLU, 89 procent voličů Motoristů, 83 procent voličů ANO a 71 procent voličů SPD. „Právě u Polska je vidět, že ochota pomoci spojenci, který je pro lidi blízký a známý, překonává i politické rozdíly, byť jejich stopu nacházíme i tady,“ míní analytik.
Intenzivními varováními před hrozbou ruské agrese od bezpečnostních expertů se zabývají zhruba dvě třetiny české populace. „Varování se k většině lidí dostala, jen menší část z nich se jimi ale zabývá do hloubky. Informace sledují častěji muži, starší lidé a voliči stran minulé vlády,“ uvedl Táborský.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) minulý týden upozornil na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky ruských státně sponzorovaných aktérů, které míří na české i spojenecké instituce.
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Cílí na stát i jednotlivce. NÚKIB varuje před destruktivními kyberútoky z Ruska
Také nová armádní koncepce uvedla, že Rusko je pro bezpečnost Česka nejzávažnější hrozbou. Před dalšími kroky Ruska varují nejen tuzemští politici, ale i další evropští představitelé a zpravodajské služby.