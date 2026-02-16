Postoj Čechů k ukrajinským uprchlíkům se zlepšil, uvádí průzkum. Pomoc je rozděluje

Autor:
  13:01
Postoj české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům i k podpoře válkou zasažené Ukrajiny se meziročně zlepšil. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Zájem o konflikt na Ukrajině zůstává vysoký. Sporným bodem je ale i nadále vojenská a finanční pomoc, která republiku polarizuje podle politických preferencí.
Lidé si v neděli v centru Prahy připomněli třetí výročí začátku ruské invaze na...

Lidé si v neděli v centru Prahy připomněli třetí výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu. (23. února 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lidé v sobotu vytvořili na Staroměstském náměstí v Praze pomocí žlutých a...
Lidé v sobotu vytvořili na Staroměstském náměstí v Praze pomocí žlutých a...
Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...
Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...
5 fotografií

Podíl lidí, kteří se o válku na Ukrajině aktivně zajímají, je srovnatelný s loňským lednem. Podle průzkumu je to 63 procent Čechů. „Přítomnost konfliktu v mediálním prostoru je pořád značná, což se odráží ve velkém zájmu veřejnosti,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský. Zájem je vyšší zejména mezi muži, lidmi s vysokoškolským vzděláním a s rostoucím věkem.

Většina Čechů se také shoduje, že by Česká republika měla Ukrajině pomáhat, rozdíly však panují v podobě této pomoci. Napříč politickým spektrem převažuje podpora humanitární pomoci, dodávek zdravotnického materiálu, diplomatického a ekonomického tlaku na Rusko nebo podpory českých firem při obchodní spolupráci s Ukrajinou. Naopak finanční pomoc a dodávky munice či vojenské techniky zůstávají výrazně polarizujícími tématy.

Ukrajina by se podle Čechů k ukončení války měla vzdát území, ukazuje průzkum

Češi chtějí rychlé řešení i vítězství Ukrajiny

Češi zároveň nadále preferují spíše rychlé ukončení konfliktu, i kdyby to znamenalo územní ztráty Ukrajiny. Tento scénář považuje za pravděpodobný 68 procent respondentů. Přesto by si podle výzkumu druhá největší část veřejnosti přála úplné vítězství Ukrajiny. „Češi Ukrajině vítězství přejí, ale nevěří, že je v současnosti reálně dosažitelné,“ uvedl Táborský.

Vstřícnější postoj je zřejmý i ve vnímání ukrajinských uprchlíků. Od loňského roku mírně přibylo lidí, kteří je považují spíše za přínos, před rokem se tak vyjádřilo 34 procent respondentů, nyní jejich počet stoupl o tři procenta. Ubylo i těch, kteří se nedokážou vyjádřit.

„Dá se odhadnout, že jelikož soužití s ukrajinskými uprchlíky trvá již delší dobu, tak se obě národnosti více promísily, otupily se některé hrany a vnímání soužití se postupně zlepšuje, zřejmě i prostřednictvím vnímání výhod, které soužití přináší,“ komentoval Táborský.

Češi se přestávají zajímat o situaci na Ukrajině. Navíc roste odpor vůči pomoci

Zároveň také vzrostl podíl respondentů, kteří souhlasí s tím, aby Česká republika umožňovala uprchlíkům dlouhodobý pobyt. Loni v lednu s tím souhlasilo 54 procent dotázaných, letos 58 procent.

Největší podporu společnosti má dlouhodobě možnost, aby v Česku zůstaly ukrajinské rodiny, pokud pracují, naučí se česky a dodržují zákony.

Data byla sbírána v lednu letošního roku na reprezentativním vzorku 1 061 obyvatel České republiky starších 18 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Zemědělce na Žďársku překvapil putující vlk, vidělo ho hned několik lidí

Migrující vlci jsou často mladí jedinci, opouštějící rodinné smečky. Jeden z...

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny evidují několik oznámení o výskytu vlka na Žďársku. Šelmu, přebíhající beze spěchu silnici u Čebína na Tišnovsku, zachytil jeden z řidičů 2. února....

16. února 2026  13:02

Postoj Čechů k ukrajinským uprchlíkům se zlepšil, uvádí průzkum. Pomoc je rozděluje

Lidé si v neděli v centru Prahy připomněli třetí výročí začátku ruské invaze na...

Postoj české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům i k podpoře válkou zasažené Ukrajiny se meziročně zlepšil. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Zájem o konflikt na Ukrajině zůstává vysoký....

16. února 2026  13:01

Mimozemšťané jsou, ale já je neviděl, řekl Obama. Promluvil o Oblasti 51

Barack Obama v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem (15. února 2026)

Bývalý americký prezident Barack Obama uvedl, že nemá k dispozici žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí. Upřesňující vyjádření zveřejnil na sociální síti Instagram několik...

16. února 2026

Meteorologové zpřísnili výstrahu na sníh. Nová mapa ukazuje, kde ho napadne nejvíc

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Zatažené nebe a sněžení na většině území s teplotami kolem nuly čekají Česko nejen v pondělí. Sněhové přeháňky se udrží i v dalších dnech. Meteorologové zpřísnili výstrahu přes sněhem, přechodně se...

16. února 2026  12:58

Polsko chce také atomovky. Nervózní Evropa volá po francouzském deštníku

Premium
Test francouzské jaderné zbraně na tichomořském atolu Mururoa (1971)

Evropa se už nemůže spoléhat jen na americký jaderný deštník, měla by usilovat o svůj vlastní. A hlavní roli by v jeho budování měla sehrát Francie. Právě na toto téma se vedly žhavé debaty na...

16. února 2026  12:39

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

16. února 2026  12:35

Vláda projednává nařízení o podmínkách pobytu Ukrajinců, SPD ho nepodpoří

Přímý přenos
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projednává vláda. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu. Uprchlíci musí žít v...

16. února 2026  6:13,  aktualizováno  12:15

Sněmovna by o Babišově a Okamurově vydání k stíhání mohla rozhodovat 5. března

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

O soudních žádostech o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání by mohla Sněmovna rozhodovat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března....

16. února 2026  12:10

Smrtelná nehoda „prehistorické“ české tramvaje zažehla v Sarajevu sérii protestů

Záchranné složky prohlížejí vykolejenou tramvaj v Sarajevu v Bosně a...

Lidé v Sarajevu již několik dní po sobě demonstrují v reakci na tramvajové neštěstí v bosenské metropoli z minulého týdne, při němž přišel o život mladý muž a další lidé byli zraněni. V souvislosti s...

16. února 2026  12:07

Dejvické divadlo se vrátí domů s úvodem roku 2027. Od podzimu zde bude zkoušet

Ivan Trojan před Dejvickým divadlem (18. dubna 2024)

Dejvické divadlo se do svých nyní rekonstruovaných prostor v Zelené ulici v Praze 6 vrátí od začátku příštího roku. Od podzimu bude v opravené scéně zkoušet novou inscenaci či uvádět zkušební...

16. února 2026  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hromadná nehoda uzavřela úsek dálnice D8 u Prahy. Místo je opět průjezdné

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pondělí ráno na několik hodin uzavřela hromadná nehoda čtyř nákladních a pěti osobních aut. Jeden člověk byl zraněn. Policie do 11:15, kdy byl provoz zcela...

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  11:44

Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání

Policistovi Jaroslavovi samozvaní lovci sebrali telefon, který jim odemkl. Na...

Generální inspekce bezpečnostních sborů navrhla obžalovat policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s domnělou čtrnáctiletou dívkou a sváděl ji k pohlavnímu styku. Věc je součástí případu...

16. února 2026  9:39,  aktualizováno  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.