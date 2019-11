Babiš je nejoblíbenější politik, míní agentura. Ne, Klaus mladší, míní jiná

Babišova popularita se podle STEM oproti předchozím měsícům ještě zvýšila. V říjnovém průzkumu ho kladně hodnotilo 52 procent lidí, tedy o sedm procentních bodů více než v červnu.



Na druhém místě opět skončila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s podporou od 43 procent občanů. Třetí místo s 39 procenty pozitivních hodnocení nově obsadili ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD).

Hodnocení politiků za říjen 2019

„Andrej Babiš zaznamenal oproti červnovému průzkumu zvýšení podílu příznivých hodnocení, což znamená, že opět je tábor jeho příznivců početnější než tábor jeho odpůrců,“ uvedli autoři průzkumu.

Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR je přitom nejpopulárnějším politikem předseda nově založené Trikolóry Václav Klaus mladší.

Babiše v něm porazil o čtyři procentní body. Agentura STEM ho však do do průzkumu vůbec nezařadila. Klaus mladší je de facto předsedou parlamentní strany. Je jediným poslancem Trikolóry, když do současné Sněmovny byl zvolen za ODS.

Proti červnu si podle STEM polepšila i Schillerová a Maláčová. Zaorálek v červnovém průzkumu nebyl hodnocen, ministrem kultury se stal až na konci prázdnin. Naposledy byl v průzkumu zařazen jako šéf diplomacie v listopadu 2017 a proti této době si polepšil o 12 bodů.

Proti červnu si mírně polepšila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), kterou kladně vnímá 36 procent Čechů.

Naproti tomu obliba předsedy Pirátů Ivana Bartoše, ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a šéfa komunistů Vojtěcha Filipa mezi lidmi klesla. Hodnocení ostatních politiků se příliš nezměnilo a nejméně známým členem vlády zůstává ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Nezná ho téměř polovina dotázaných.