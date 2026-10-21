Většina Čechů vnímá cizince jako ohrožení. Pro integraci je klíčová práce a jazyk

Tři pětiny Čechů vnímají stěhování cizinců do Česka jako ohrožení, zhruba dvě pětiny jej naopak považují za přínos.
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Z hlediska integrace je pro Čechy méně důležité aktivní zapojení cizinců do místního občanského života, získání českého státního občanství, přátelství s Čechy nebo zájem o českou kulturu a tradice. Přesto jsou podle autorů průzkumu i tyto aspekty pro převažující část veřejnosti podstatné.
„Veřejnost od cizinců očekává především dodržování pravidel, ne nutně hlubší kulturní či občanské zapojení,“ vysvětlila ředitelka výzkumu STEM Jitka Uhrová.
Podle zhruba tří čtvrtin dotázaných by měl stát cizince podporovat především kurzy českého jazyka, adaptačními kurzy o právech, povinnostech a fungování místní společnosti a pomocí dětem cizinců ve školách. Zhruba polovina Čechů považuje za důležitou také podporu společných aktivit cizinců a většinové společnosti, psychosociální pomoc pro cizince nebo integrační projekty obcí a neziskových organizací. Podle autorů průzkumu má ale zároveň většina české veřejnosti velmi nízké povědomí o konkrétních krocích, které stát v oblasti integrace cizinců realizuje.
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Česká veřejnost je v pohledu na cizince podle STEM rozdělena do pěti skupin. Zhruba 13 procent především mladých vzdělaných lidí má vůči cizincům otevřený postoj. Čtvrtinu populace tvoří skupina umírněných a vzdělanějších Čechů ve vyšším věku, kteří jsou blízkosti cizinců méně otevřeni. Ostražitá je pětina lidí s nižším vzděláním žijící ve městech, která je k cizincům spíše uzavřená, ale třeba Slováci a Vietnamci jim nevadí. Pragmatický postoj má zhruba 17 procent typicky seniorů z menších měst s nižším vzděláním, kteří jsou spokojeni se směřováním země a cizince ve své blízkosti příliš nechtějí. Pětinu populace tvoří uzavření lidé středního věku s nižším vzděláním, kteří jsou nespokojeni s vývojem společnosti a přítomnost cizinců na českém území převážně odmítají.
V Česku žije více než milion cizinců, zhruba každý desátý obyvatel je tedy cizinec. Asi polovinu cizinců tvoří Ukrajinci, méně je pak Slováků, Vietnamců nebo Rusů.