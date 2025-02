Za souseda raději Ukrajince než Rusa, ukázal průzkum. Češi se cizinců bojí

„Šedesát tři procent Čechů považuje cizince s pobytem v ČR za výrazné bezpečnostní riziko, což naznačuje rozpor mezi vnímáním bezpečnostních hrozeb a postojem k integraci cizinců,“ říká analytička STEM Kateřina Duspivová.

Vztah veřejnosti k cizincům zjišťuje STEM dotazem, jak by snášeli, kdyby měli za souseda člověka vybrané národnosti či etnika.

Podle výzkumu provedeným v lednu tohoto roku Rusa za souseda chtělo jen 35 procent lidí, ještě v roce 2016 to bylo podle STEM až padesát procent. Z průzkumu vyplývá, že za radikální změnu může válka na Ukrajině.

I kvůli tomu je u Ukrajinců patrná opačná tendence. Na přelomu tisíciletí chtěla Ukrajince za souseda jen desetina Čechů, v lednu roku 2025 už nemělo problém s přijetím 46 procent lidí.

Velmi dobré vztahy mají Češi k lidem ze západních zemí, zejména k Angličanům, Američanům, Francouzům či Němcům. V Česku jsou oblíbení také Chorvaté, které by za souseda bez problémů přijalo 73 procent osob.

Celkem 93 procent lidí nemá problém s tím přijmout za souseda Slováka. Ti tak stojí na první příčce nejvíce tolerovaných národů v České republice. Na druhé straně žebříčku pak podle STEM stojí arabské země či státy, které se dlouhodobě potýkají s válečnými konflikty. Méně než čtvrtina Čechů by tak chtěla žít vedle Araba, Afghánce či Syřana.

Vůči cizincům jsou v Česku podle průzkumu nejvíce tolerantní mladší lidé, často s vysokoškolským titulem. Příznivě jsou k nim nakloněni především zástupci vyšší třídy.

K velmi dobrým číslům se vyšplhaly i vztahy Čechů s Vietnamci. Podle nejnovějšího průzkumu si více jak sedmdesát procent Čechů váží této asijské komunity a nemají potíž přijmout jejich zástupce za sousedy.

„Ukazuje se tak, že vietnamská komunita byla většinou české společnosti přijata,“ uvedla Duspivová.

Ještě v 90. letech 20. století by přijala Vietnamce za souseda necelá desetina Čechů, v roce v roce 2014 by to nevadilo 40 procentům dotázaných.

Česká veřejnost dlouhodobě zaujímá negativní postoje i vůči Romům - jejich přijatelnost za souseda se točí okolo dvaceti procent, což jsou podobné hodnoty jako u cizinců z arabského světa.