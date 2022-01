Hrad kvůli výrokům o Zemanově cirhóze žádá milion a omluvu, uvedla Stehlíková

Právník Hradu Marek Nespala podle serveru iDNES Stehlíkové už zaslal předžalobní výzvu. Žádá v ní omluvu za výrok, že „lze předpokládat, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy“. Pokud se Stehlíková neomluví, Hrad bude podle Nespaly reagovat žalobou.

„Kolik stojí pravda o prezidentovi? Na Západě to může stát abdikaci prezidenta; v Bělorusku či Rusku platí občan životem nebo vězením,a to i za post na Facebooku. V Česku zaplatíte milion korun. Tolik po mně chce prezident Zeman za pravdu o jeho závislosti na alkoholu. Plus omluvu,“ napsala v neděli Stehlíková. Už dříve uvedla, že se omlouvat nehodlá.

Zeman byl loni na podzim téměř dva měsíce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny. Důvod hospitalizace Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater.

Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma. Za listopad a prosinec zaplatila prezidentská kancelář za tuto činnost necelých půl milionu korun, uvedl tento týden server Seznam Zprávy. Hrad platí společnosti Senior Home Group náklady, které převyšují platbu od zdravotní pojišťovny.

Už před hospitalizací se prezident pohyboval na vozíku. Před týdnem Frekvenci 1 řekl, že s pomocí hole a jednoho bodyguarda začal chodit, schopen je udělat několik kroků. Uvedl také, že i nadále dostává umělou výživu žaludeční sondou.