Historik Stehlík vstupuje do boje o Senát. Jdu bránit demokracii, řekl

16:56 , aktualizováno 16:56

Bezpečnostní politika, zahraniční vztahy a sociální věci jsou témata, kterým by se chtěl jako senátor věnovat vojenský historik Eduard Stehlík. Ve čtvrtek to řekl na tiskové konferenci ke své kandidatuře do Senátu, kam ho vysílají jako společného kandidáta ODS a KDU-ČSL.