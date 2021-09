Zásah do těla, pocit hnusu. Sundání kondomu bez souhlasu jako znásilnění

„Můj bývalý partner si při našem prvním styku sundal kondom. Já jsem na kondomu trvala, nebrala jsem tehdy ještě antikoncepci. Nejdřív ho měl nasazený, pak mu vyklouzl, ale místo toho, aby si ho jen upravil, sundal si ho. Prý že to chtěl cítit přímo a neodolal... Za několik okamžiků mi to řekl, ihned jsem styk ukončila,“ popsala pro iDNES.cz žena, jež si přála zůstat v anonymitě.

„Vyloženě jsem dotyčnému muži předem řekla, že si má dát ochranu. Sundal si ji, aniž by mi to řekl. Zeptala jsem se ho, jestli ji má, a přiznal se, že ne. Tehdy jsem ho jen vyzvala, ať si ji tedy dá, a dál jsem to neřešila –⁠ byla jsem mladá a hloupá,“ uvedla další.