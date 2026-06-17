Televize a rozhlas jdou do stávky. Zapojí se stovky pracovníků, ovlivní i vysílání

„Výstražná stávka 22. června bude hlasitým a viditelným protestem,“ říká Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v České televizi. Podle zástupců iniciativy dala vláda svým pondělním rozhodnutím najevo, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média.
Stávka se projeví ve vysílání obou veřejnoprávních médií s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby, oznámili organizátoři protestu před budovou rozhlasu v Praze. Zpravodajství a publicistika zůstanou v České televizi i Českém rozhlase zachovány v plném rozsahu.
„Projeví se na sociálních sítích České televize, iVysílání, dalších webech a teletextu. Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12. a 13. hodinou před budovou zpravodajství ČT,“ uvádí Jan Moláček.
„Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači zvyklí,“ upozorňuje za Český rozhlas Jan Herger. Podle něj symbolicky stávku podpoří i Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
„Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu,“ uvedl dále Herger za iniciativu Veřejnoprávně.
„Nezbývá nám jiné řešení,“ říká Jan Moláček. „Vládní koalice soustavně ignoruje výzvy významné části společnosti, protesty českých i mezinárodních organizací a nabídky k odborné debatě od vedení České televize a rozhlasu,“ dodává Moláček.
Podle zástupců obou institucí hrozí hromadné propouštění, které pocítí především diváci a posluchači. V ohrožení je navíc podle nich i autonomie zaměstnanců veřejnoprávních médií, především možnost pracovat bez politických či jiných vlivů.
„Máme podporu vyšších stovek zaměstnanců, ale podpisy stále sbíráme a sčítáme, takže výsledné číslo bude jasné až v pondělí,“ uvedl k počtu podporovatelů protestů Moláček.
Podle svých slov jsou zaměstnanci odhodláni pokračovat v ještě důraznějších protestech. „Po pondělním protestu určitě očekávám nějakou reakci politiků,“ řekl pro iDNES.cz Herger z Českého rozhlasu. Podrobněji se však k možné podobě budoucích stávek nechtěl zatím vyjádřit.