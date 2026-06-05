Zaměstnanci Úřadu vlády budou stávkovat. Kritizují přesun agend na ministerstva

Vedoucí úřadu Tünde Bartha ve čtvrtek potvrdila záměr podepsat v následujících dnech oficiální dokumenty o převedení lidí ze Strakovy akademie s jednotlivými ministry. Protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení mají do pátku s vedoucí úřadu uzavřít ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví.
Odboráři dlouhodobě upozorňují, že připravovaná restrukturalizace může ohrozit fungování důležitých státních agend. Kritizují také to, že s nimi podle jejich slov plánované změny nebyly předem dostatečně projednány. Vedení Úřadu vlády naopak tvrdí, že přesun agend má jejich fungování posílit a zefektivnit.
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Odbory jednaly na vládě o přesunu agend. S požadavky neuspěly, zvažují další kroky
Bartha po čtvrtečním jednání uvedla, že odborům chtěla situaci znovu vysvětlit. Většinu kritiky označila za neopodstatněnou a uvedla, že je připravena přesuny jednotlivých agend koordinovat s dotčenými resorty. Zároveň připustila, že nejistota zaměstnanců je při podobné změně obvyklá. Podle odborářů z jednání však vyplynulo, že rozhodnutí je politické a nelze ho již změnit.
O situaci budou v pátek na tiskové konferenci mluvit mimo jiné bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková, bývalý národní koordinátor pro protidrogovou politiku Josef Radimecký nebo předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Organizace už dříve označila stávku za krajní řešení.