Ke stávce praktiků se připojí i ambulantní specialisté, protestovat budou dva dny

Praktičtí lékaři naplánovali protest od úterý 29. října do středy 30. října. V tyto dny by měly být ordinace zavřené, na jejich dveřích by měly být uvedené kontakty pro případ akutní nouze.

Výzvu k připojení k protestu zveřejnilo Sdružení ambulantních specialistů na webu. Ministerstvo zdravotnictví podle nich návrhem úhradové vyhlášky třetím rokem ignoruje inflaci a nárůst nákladů na péči. „Stále jsme připraveni jednat. Našim cílem není protest, či jakékoli obtěžování pacientů, ale nezbytná náprava stavu úhrad naší péče o ně,“ uvádí sdružení. Své členy vyzvalo, aby 29. a 30. října zavřeli ordinace.

Podle Jojka by systém úhrad měl být nastaven tak, aby pacienti s ambulantně řešitelným onemocněním nemuseli být hospitalizováni. Bylo by to pro ně komfortnější a pro systém levnější. „Jenže návrh úhradové vyhlášky na rok 2025 jde (nikoli poprvé) přesně opačným směrem,“ uvedl Jojko ve zprávě, kterou rozeslal médiím.

S návrhem úhradové vyhlášky na příští rok nesouhlasí kromě praktiků a ambulantních specialistů ani Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), podle které může být meziroční pokles úhrad neústavní. Zvažuje proto podání k Ústavnímu soudu.

Protestovat chtěli také nemocniční lékaři, původně ale podávání výpovědí z přesčasové práce odvolali kvůli povodním, které Česko zasáhly v polovině září. Po úterním neúspěšném jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) ale na středu svolali tiskovou konferenci, kde chtějí představit své další kroky.