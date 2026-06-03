Hrozí nám likvidace, můžeme jít do stávky, varuje adiktoložka před přesunem agend

Co stávkovou pohotovostí sledujete?
Snažíme se upozornit na to, že přesunem agend z Úřadu vlády na ministerstva může dojít k jejich oslabení, případně k jejich likvidaci, ohrožení stability a akceschopnosti stávajícího funkčního systému. Pokud bych měla mluvit za oblast adiktologie a za politiku v oblasti závislostí, tak tam se obáváme jednak odchodu odborníků z této oblasti, protože ne všichni stávající pracovníci jsou spokojeni s přesunem na ministerstvo zdravotnictví.
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Stávková pohotovost na úřadu vlády. Odbory odmítají přesun agend
A potom může dojít právě k tomu zásahu do funkčního systému i do financování adiktologických služeb. Tyto služby nejsou jenom zdravotnické, ale mají přesah i do sociální oblasti, do školství, když mluvíme o nějaké prevenci a podobně. Tam budou dalekosáhlé dopady.
Úřad vlády argumentuje tím, že právě díky přesunu pod jednotlivá ministerstva budou agendy efektivnější. Proč s tím nesouhlasíte?
Jak jsem říkala, ty agendy jsou mezirezortní. Pokud bych to opět měla vztáhnout na problematiku adiktologie, tak je jasné, že ministerstvo zdravotnictví bude řešit jen tu zdravotnickou oblast. Ale adiktologie má přesah do školství, do sociální oblasti a podobně. Řešíme třeba i hazardní hraní a s tím spojenou daňovou politiku. A to jsou všechno věci, které z kompetenčního zákona pro ministerstvo zdravotnictví nevyplývají. Máme obavy, že tématům se nebude věnovat pozornost a že se to všechno zúží.
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Nesystémové, nepřipravené. Odbory tepou změny na Úřadu vlády
Máte už z Úřadu vlády nějakou reakci na vaše požadavky?
Dostali jsme nabídku sejít se s vedením Úřadu vlády, o čemž aktuálně vyjednáváme. Potom budeme vědět více.
Znamená to, že na schůzku půjdete?
Ano, dostali jsme návrh termínu a zúčastníme se.
S jakými konkrétními požadavky na ni půjdete?
Základním požadavkem je zastavit přípravy na tyto změny. Pak samozřejmě uvidíme, jaké bude vyjádření vedení Úřadu vlády, jak se k tomu postaví a posléze budeme případně vyjednávat o dalších možnostech. Sledujeme i odbornou diskuzi, která probíhá, sledujeme kritiku odborníků, kteří jsou v terénu, mají praxi a vyjadřují se k celé situaci. Vnímáme jejich návrhy a možnosti, jak situaci řešit.
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Nejsme ořezávátka, vzkázali adiktologové Babišovi. Brojí proti přesunu své agendy
Znamená to tedy, že pokud by schůzka nedopadla podle vašich představ, půjdete do stávky? Na jak dlouho?
Zatím byla vyhlášena jen stávková pohotovost, ale ano. Pokud nedostaneme uspokojivé odpovědi, jsme připraveni vyhlásit stávku. Ta by proběhla v pátek. V současnosti se hovoří o jednodenní stávce, ale myslím si, že situace se bude vyvíjet.