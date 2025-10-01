Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Žádají navýšení platů a mezd

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásil stávkovou pohotovost poté, co v úterý skončilo předčasně jednání odborů s ministerstvem zdravotnictví (MZd) o platech a úhradové vyhlášce, kterou musí MZd publikovat do konce října.
Odborům vadilo, že se schůzky neúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, jenž byl na byl tou dobou na předvolební akci koalice Spolu v Brně.
„Vyzýváme ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby změnil parametry úhradové vyhlášky na rok 2026 tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná péče o pacienty a současně zvýšeny platy a mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent,“ uvedly odbory.
|
Odbory ztrácejí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo
Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob v úterý uvedl, že růst platů ve veřejné sféře včetně zdravotnictví vyjednávají odbory na úrovni vlády a k dohodě s ministry dosud nedospěly. Definitivní není podle něj ani znění úhradové vyhlášky, k níž ministerstvo do pátku 26. září sbíralo připomínky.
Vyhláška stanoví platby od zdravotních pojišťoven na příští rok. Její první zveřejněný návrh pro příští rok počítá s výdaji 562,8 miliardy korun, které převýší odhadované příjmy veřejného zdravotního pojištění o 6,5 miliardy korun. Pro nemocnice akutní péče počítá s meziročním poklesem plateb, kromě odborů to kritizuje i Asociace krajů ČR.
Podle odborů je vyhláška pro nemocnice likvidační a poškodila by zaměstnance i pacienty. V nemocnicích podle odborů nyní chybí více než 3 tisíce zdravotních sester a v příštích pěti letech může do penze odejít dalších 15 tisíc.