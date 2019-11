Stávka u Karolina. Studenti bojující za klima i proti Zimovi možná zůstanou

12:47 , aktualizováno 12:47

U vchodu do budovy chtějí být studenti minimálně do dvou odpoledne, ale můžou okupaci atria ještě protáhnout. Jejich mluvčí Kryštof Říha nevyloučil, že u vstupu do rektorátu Univerzity Karlovy zůstanou. Ještě se nerozhodli. Ve čtvrtek ráno byly po přenocování na místě asi dvě desítky studentů.