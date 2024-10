Stávka byla vzkaz a doufám, že bude stačit, říká prezident Unie státních zástupců

Dneškem se završí třídenní stávka odborného personálu pražských státních zastupitelství, máte už nějaké zprávy, zda se podařilo dosáhnout nějaké změny?

Nepředpokládám, že se dnes udějí nějaké zásadní změny. Beru to tak, že stávka je spíše nějakým signálem vůči vedení resortu financí a která má spíše ovlivnit probíhající jednání než vést k nějakému okamžitému výsledku.

Ta jednání tedy ještě budou pokračovat, kdy je další v plánu?

Teď jedeme na schůzku s ministrem práce a sociálních věcí, s nejvyšším státním zástupcem a s ministrem spravedlnosti, na které se budou řešit jiné věci, ale určitě bude zmínka i o naší administrativě. A budeme se domlouvat na dalším způsobu jednání a řešení situace.

Tedy i dnes zopakujete vaše požadavky, které se týkají zejména finančního ohodnocení odborného personálu?

Ano, schůzka je k tomu, co nyní projednává vláda, tedy platy ústavních činitelů, ale určitě bude součástí i tato debata.

Takže se budete bavit i o tom, co zmínil ministr Jurečka v neděli, že chce ještě vést debatu o tom, jakým tempem mají růst platy v justici?

My vlastně teď čekáme, s jakým návrhem vláda přijde, protože ona ta vyjádření byla poměrně nekonkrétní v těch posledních dnech a dost se ta stanoviska měnila. Takže si spíše jdeme vyslechnout návrh, se kterým vláda bude počítat do budoucna.

Vy na tu schůzku jdete s čím?

My v podstatě nemáme žádné požadavky kromě jediného, a to je, aby zůstalo u našich platů navázáno na platy soudců do výše 90 procent jejich základny. To znamená to, co je tady nějakých 25 let, tak aby se neměnilo. Nechceme nic extra, chceme jenom to, aby se držel princip, který tady je.

Ještě zpět ke končící stávce. Co jsou hlavní požadavky?

Nejsou to naše požadavky jako Unie státních zástupců, my se připojujeme a podporujeme naši administrativu v jejich požadavcích, které formulovaly naše kolegyně. A to je v podstatě změna tarifního zařazení administrativních pracovníků státního zastupitelství, protože tarifní třídy, tak jak jsou nastaveny, jsou skutečně poměrně nízké. A dále navýšení objemu prostředků na mzdy tak, aby dosahovaly alespoň průměru státní správy, což zatím nedosahují. Tedy jeden požadavek je formální, to je navýšení tarifních hodnot a druhý je materiální, to znamená, ten příděl prostředků ze státního rozpočtu.

Můžete přiblížit, jak špatná ta situace finančně je pro tyto administrativní pracovníky?

Abych byl úplně objektivní, tak musím říct, že ta finanční situace faktická se u administrativy zlepšuje. Samozřejmě inflace, která zasáhla celou Českou republiku v minulých dvou letech, se hodně podepsala do materiálního zabezpečení naší administrativy. Ale co se týče nominální hodnoty, tak každý rok dochází k navyšování platů naší administrativy, ale děje se tak formou nenárokových složek, to znamená formou odměn. Ministerstvo spravedlnosti opravdu zvyšuje objem mzdových prostředků, které naši vedoucí státní zástupci dostávají na rozdělení mezi administrativu, ale co zůstává stejné v posledních letech, jsou právě ty nenárokové složky, to znamená tarify a osobní ohodnocení. V momentě, kdy vám takto vyletí inflace v posledních dvou letech a vy každého 1. ledna dostanete stejný platový výměr, tak se pochopitelně ta situace moc nelíbí, protože pro kolegyně to znamená obrovskou míru nejistoty, co v tom roce reálně dostanou.

Říkal jste, že jednání ještě budou pokračovat, umíte si i představit, že by se stávka zopakovala?

Já doufám, že tento signál bude stačit. Dovedu si představit, jak u justičních kolegů ze soudů, tak i na státních zastupitelstvích, že by k tomu mohli přistoupit, ale nemám k tomu žádné informace. Za sebe musím říct, že tato situace paralyzuje práci státního zastupitelství a já bych byl rád, aby už k ničemu takovému nedošlo a kdyby tento signál stačil.

Když zmiňujete tu paralýzu, byly kvůli stávce odročeny nějaké soudy nebo jaký dopad na tu práci měla?

Předpokládám, že v případě soudní administrativy ta stávka určitě vedla k odročování jednání, která byla nařízena na dny, kdy stávka probíhala. U nás to takovýto dopad nemělo, protože státní zástupci normálně fungovali, to znamená, že ti k soudu šli, protože to soudní řízení je závislé na práci soudní administrativy a soudců, takže my jsme tam jenom strana, přijdeme k soudu a účastníme se hlavní líčení nebo veřejného zasedání. A co bylo paralyzováno nebo nějakým způsobem ochromeno, tak byla naše komunikace s vnějším světem v době stávky naší administrativy, protože státní zástupce si tedy nevyzvedne datové schránky, nemá přístupy do informačních systémů.

A bude to mít ještě nějaké dopady v dalších dnech?

Během té stávky se hlavně navršila práce pro tu administrativu, to znamená, že ji budou muset dohnat. Pro veřejnost to dopad mít nebude.

Myslíte, že bylo pro veřejnost čitelné, když nejdříve stávkovali administrativní pracovníci na soudech a poté pracovníci ze státních zastupitelství? Proč jste se nespojili, aby měli větší hybnou sílu?

To není nic složitého, ono je to opravdu spíše jednoduché. Soudní administrativa má svoje vlastní justiční odbory a ty vyhlašovaly stávku. A ony to skutečně dělaly samy za sebe, nedomluvily se na tom se státním zastupitelstvím. A naše administrativa v Praze spíše reagovala na to, že k té stávce na soudech došlo, protože má pocit stejné jako ta soudní administrativa a stejné požadavky, tak proto se pak takto dodatečně připojila.

Zmiňujete, že to měl být hlavně signál. Ale neplánovalo se, že by pracovníci v rámci stávky vyšli do ulic? Nebylo by to tím viditelnější gesto?

My jsme to takto s naší administrativou až moc nediskutovali, ale myslím, že když se na to podíváte, jak poměrně značně je ta stávka medializovaná v posledních třech dnech, tak si myslím, že i ty kolegyně to berou jako dostačující signál. A není potřeba svolávat nějaké demonstrace a přijímat radikálnější kroky. On to byl opravdu hlavně vzkaz zejména členům vlády, kteří mají na starost tabulky a státní rozpočet, že je tady nějaká nespokojenost.

Zapojil se jen personál státních zastupitelství v Praze. Proč ne i další města?

Ta akce byla z mého pohledu trochu živelná a kolegyně z Prahy nezkoordinovaly se zbytkem republiky s dostatečným předstihem, to je jedna věc. A druhá věc, že ta nespokojenost je vzhledem k nákladům na život v Praze, ještě citelnější. A ty obvodní státní zastupitelství v rámci jednoho velkého města mají k sobě přeci je blíž a byly schopné se rychleji domluvit.