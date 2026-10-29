Reprízy, čtení z papíru i stopka tiskovkám. Známe detaily úterní stávky v ČT

Podle jedné z variant, o které zdroje iDNES.cz nejčastěji mluví, se omezení nejvíce dotkne kanálu ČT24. Změny ovšem diváci pocítí na všech programech a nevyhnou se ani hlavní relaci – Událostem. Během nich by se měli moderátoři obejít bez čtecího zařízení a zprávy budou jako v počátcích televizního vysílání předčítat z papíru v ruce. Podobně by měli moderátoři fungovat po celý den i na ČT24. Zprávy tam poběží jednou za hodinu – místo standardní půlhodiny. Výrazně se ale omezí hlavně živé vysílání. Místo pravidelných vstupů reportérů z terénu, tiskových konferencí či živě vysílaných diskusních pořadů by po celý den měly na zpravodajském kanále běžet reprízy starších pořadů a dílů.
Nechci chodit na vládu s prosíkem o peníze jako šéf slovenského rozhlasu.