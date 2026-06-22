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„Já v takové televizi nebudu.“ Zaměstnanci ČT připouštějí odchody i další protesty

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  16:53
Na protestním shromáždění zaměstnanců ČT vystoupil také moderátor Daniel Stach....

Na protestním shromáždění zaměstnanců ČT vystoupil také moderátor Daniel Stach. (22. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na protestním shromáždění zaměstnanců ČT vystoupil také režisér Robert Kvapil....
Na protestním shromáždění zaměstnanců ČT vystoupil také investigativní novinář...
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...
Na protestním shromáždění zaměstnanců ČT vystoupil také režisér Robert Kvapil....
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Na protestním shromáždění před budovou zpravodajství ČT se objevily známé osobnosti obrazovky i lidé ze zázemí. Někteří zaměstnanci v rozhovorech pro iDNES.cz připouštějí odchod, pokud by se změnilo financování a zesílil politický tlak na média veřejné služby. Ve hře jsou navíc další tvrdé kroky. Ostrá slova zazněla na adresu ministra kultury Otakara Klempíře.

Mezi protestujícími byl nepřehlédnutelný moderátor Daniel Stach, který poslal zcela jednoznačný vzkaz.

„Pokud by Česká televize měla být financovaná ze státního rozpočtu, já v takové televizi nebudu. Stejně tak, jako jsem řekl dřív, ta slova stále platí,“ prohlásil Stach pro iDNES.cz s tím, že pro něj je klíčová možnost se v instituci dál svobodně rozvíjet. Dodal, že je fér vůči divákům „vyložit karty na stůl dopředu“.

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Stach podle svých slov zdaleka není jediný, kdo by uvažoval nad variantou odchodu v případě změn. „Jsem si jistý, že velká část lidí by hodně zvažovala to, jestli by v České televizi zůstala. Já vím o řadě kolegů, kteří by nezůstali,“ potvrdil moderátor na místě stávky.

Strach ze slovenského scénáře na střižnách

Zatímco známé tváře mluví o odchodu, lidé v zázemí se bojí přímé cenzury. Střihač ČT24 Viktor popsal, že nejde o to, odkud peníze tečou, ale o samotné „zestátnění“ médií.

„Bojím se toho, co vidíme na Slovensku. Vím o konkrétním případu ve slovenské nyní už státní televizi, kde štáb něco natočil, šlo to na střižnu a po střižně přišel zákaz, že to nesmí jít do zpráv,“ popsal realitu ze zákulisí Viktor. Obává se, že by se brzy mohl v práci dozvědět, že reportáž do éteru nesmí, protože se nelíbí vyšším kruhům.

Podle něj je nesmysl, že televize peníze nepotřebuje. „Většina zaměstnanců má nižší výplaty, než je v Praze běžné. Nemáme ani nejnovější techniku, ty peníze skutečně chybí,“ dodal střihač.

Režisér Kvapil kritizoval ministra Klempíře

Eskalaci napětí vnímá i kreativní složka ČT. Dokumentarista Robert Kvapil upozornil, že vládní tlaky mohou totálně „zlikvidovat kritickou tvorbu“. Sám v těchto dnech paradoxně natáčí dokument o Slovensku a tamní politické situaci.

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„Z pozice dokumentaristy jsem rád, že budu mít pěkný film, ale z pozice občana České republiky si myslím, že je to pěkně v prd*li a je potřeba s tím začít něco velmi aktivně dělat,“ nebral si servítky Kvapil. Podle něj hrozí, že Česko nastoupí na cestu Maďarska, Slovenska či Srbska.

Kvapil zkritizoval i ministra kultury Otokara Klempíře: „Vůbec nevím, co bych řekl člověku, který byl schopný za peníze udávat svoji přítelkyni už za bolševika. Nevnímám ho jako svého ministra kultury, je to odporná lidská fil*ka a s takovýma lidma se nebavím,“ uzavřel.

Moláček nevylučuje odchody zaměstnanců ani další protesty

Člen iniciativy Veřejnoprávně a investigativní novinář Jan Moláček potvrdil, že pokud vláda nynější návrhy nestáhne, pondělní protest byl „pouze začátek“. Zestátnění financování podle něj otevírá cestu k tomu, aby si politici neformálně diktovali podmínky pod pohrůžkou škrcení rozpočtu.

„Počítáme s tím, že ty další kroky budou jak stávkového charakteru, tak i nějakého jiného obecnějšího protestního charakteru. Možná to bude kombinace obojího,“ naznačil Moláček. Podle Moláčka nejde jen o ČT a ČRo, ale o širší trend, kdy stát podle něj oslabuje i další instituce, například Český hydrometeorologický ústav nebo ochranu přírody.

Na otázku reportéra iDNES.cz o možném odlivu personálu kvůli politickému tlaku odpověděl Moláček jasně: „V takové chvíli by podle mě opravdu došlo k masovému exodu. To je bez debat, o tom se s kolegy otevřeně bavíme. Já můžu za sebe říct, že rozhodně nebudu pracovat v žádné redakci, kde mně bude někdo říkat: tohle natoč, tohle nesmíš natočit,“ potvrdil.

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„Protestní akce se rozrostou a budou opravdu mohutné, protože lidé si uvědomují, že jde do tuhého,“ uzavřel Moláček s tím, že stávkující si uvědomují „obrovskou podporu“ veřejnosti, divadel i vědeckých obcí.

Stávkou to nekončí

Podobně to vidí členka iniciativy Veřejnoprávně Eliška Záleská: „Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok,“ uvedla Záleská pro iDNES.cz.

Mimořádná výstražná stávka zaměstnanců ČT a ČRo ovlivnila v pondělí 22. června vysílání řady stanic, v jiném (opožděném) režimu běžely standardní formáty, výjimku dostaly pouze dětské kanály Déčko a Radio Junior.

Protesty, které reagují na vládní záměry změnit financování médií veřejné služby, odstartoval už v neděli večer masivní pochod tisíců lidí z Pražského povstání až před budovu České televize na Kavčích horách. Vyjádřit podporu stávkujícím přišel osobně i šéf odborů Josef Středula. Premiér Andrej Babiš naopak odmítá, že by změny měly vést ke kontrole obsahu veřejnoprávních médií.

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