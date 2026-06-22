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Protest v ČT a ČRo začal četbou Čapka. Zaměstnanci obstoupili budovu

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Přímý přenos   11:52
Na Kavčích horách i na Vinohradské v pondělí začaly protestní akce spojené s výstražnou stávkou stovek zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti vládním změnám financování veřejnoprávních médií, které podle nich mohou ohrozit jejich nezávislost. Akce navazuje na nedělní pochod spolku Milion chvilek na podporu veřejnoprávních médií.

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Před budovou Českého rozhlasu zahájili účastníci protestu štafetové čtení textu O demokracii od Karla Čapka. Vystoupili mimo jiné zpěvačka Aneta Langerová a herec Lukáš Hlavica. Protestující následně vytvořili kolem budovy symbolický lidský řetěz a „objali“ sídlo veřejnoprávního média.

„Výstražná stávka 22. června bude hlasitým a viditelným protestem,“ uvedl ve středu Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČT s tím, že cílem vládních kroků jsou podle něj jen slabá a ovladatelná média. Před budovou zpravodajství České televize se začínají scházet lidé na hromadné protestní shromáždění.

22. června 2026

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Před samotným protestem vládní kroky pro reportéra iDNES.cz komentoval i šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který zde vystoupí. „Pro nás je protest naprosto legitimní, protože to, jakým způsobem se celá věc připravovala, řešila, měnila a vlastně nedohodla. To zkrátka není dobrá situace pro nikoho,“ nechal se slyšet.

Vysílání funguje v omezeném režimu

Vysílání od půlnoci najíždí na provizorní režim. Stávka ovlivnila řadu pořadů, které se vysílají v upravené podobě a s minutovým zpožděním. K protestu se symbolicky připojují další složky, včetně Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výjimku z protestu mají pouze dětské stanice Déčko a Radio Junior.

Tváře ČT vysílají v černém a hrozí stávkou. Nepolevíme, vzkazuje Stach

Zaměstnanci dříve varovali, že změna financování může vést k propouštění a oslabení nezávislosti obou institucí.

„Po pondělním protestu určitě očekávám nějakou reakci politiků,“ řekl dříve pro iDNES.cz zástupce stávkového výboru Jan Herget. Na záměr stávku podniknout v minulých dnech reagovali politici různě.

Prezident Petr Pavel vyjádřil pro stávkující pochopení a označil jejich obavy za legitimní, protože převod financování na státní rozpočet podle něj přináší obrovskou nejistotu. Naopak premiér Andrej Babiš jakékoliv snahy o kontrolu obsahu odmítl. Vládní návrh kritizoval také šéf ODS Martin Kupka, podle kterého nejsou veřejnoprávní média houska na krámě, a opozice proto udělá vše, aby změnám zabránila. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak tvrdí, že důvod stávky je zástupný a šetřit musí všichni.

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
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Na Kavčích horách i na Vinohradské v pondělí začaly protestní akce spojené s výstražnou stávkou stovek zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti vládním změnám financování...

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