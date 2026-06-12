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Boj za poplatky eskaluje. Stávka lidí z ČT a ČRo potrvá 24 hodin, detaily poví brzy

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  14:30
Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně, která protest organizuje.
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice ohledně změn ve financování médií veřejné služby a plánovanému zrušení poplatků. Zaměstnanci veřejnoprávních médií do práce přicházejí v černém oblečení. (3. června 2026) | foto: Křivan LadislavMAFRA

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...
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Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Za zachování stávajícího financování z koncesionářských poplatků se postavila i nová iniciativa Média bez bariér, která spojuje přes 50 organizací pomáhajících lidem se zdravotním postižením, rodinám dětí se znevýhodněním a poskytovatele sociálních služeb.

„Její přesnou podobu (stávky) ale zatím nebudeme zveřejňovat, protože ji ještě domlouváme a ladíme,“ dodala Kubálková. Podle dřívějších informací v médiích nebude vedení ČT protestu bránit. Detaily k protestu by měla iniciativa podle informací ČTK oznámit po neděli.

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Podle iniciativy Média bez bariér představují Česká televize a Český rozhlas pro statisíce lidí s postižením a pro rodiny dětí, jejichž vývoj ovlivňují nepříznivé zdravotní, sociální či rodinné podmínky, klíčový zdroj informací, vzdělání i kontaktu se společností. Obávají se omezení přístupnosti vysílání jako audiopopisy, skryté titulky nebo tlumočení do znakového jazyka, a na ohrožení specializovaného obsahu pro děti i dospělé se znevýhodněním.

Stávkový výbor odborů České televize NOO ČT Praha vyjádřil chystanému vyhlášení stávky podporu, řekla Kubálková. Iniciativa s odbory vyhlásila v květnu stávkovou pohotovost.

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Změnu financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet má v pondělí projednat vláda, která by se měla shodnout i na částce, jakou média z rozpočtu dostanou. Změnu by měl upravit zákon, který nahradí stávají poplatkovou normu. Zákony o ČT a ČRo mají zůstat v nynější podobě. Zástupci vládní koalice o tom v úterý informovali ředitele ČT Hynka Chudárka a šéfa Českého rozhlasu René Zavorala. Ti chtějí zachovat nynější systém.

Změnu odmítá i opozice nebo někteří odborníci. Stávající systém podle nich funguje. Vedle snížení objemu financí se obávají o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.

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Stávkový výbor NOO ČT Praha podle svého prohlášení sdílí obavy iniciativy Veřejnoprávně, na jejichž základech připravuje vyhlášení 24hodinové výstražné stávky a vyjadřuje akci podporu.

„NOO ČT Praha po vyhodnocení dopadů avizovaného vládního zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky, je připravena odpovědět na situaci adekvátními prostředky,“ uvedl předseda stávkového výboru NOO ČT Praha Vlastimil Vojtěch.

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