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Stávka ČT ovlivní oblíbené pořady. Zpozdí se i studia k MS ve fotbale

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  13:04
Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice ohledně změn ve financování médií veřejné služby a plánovanému zrušení poplatků. Zaměstnanci veřejnoprávních médií do práce přicházejí v černém oblečení. (3. června 2026) | foto: Křivan LadislavMAFRA

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...
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Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně s podporou odborových organizací.

Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.

Vedení televize stávku zaměstnanců podle zástupce mluvčího Radka Konečného respektuje. Zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zachována kontinuita vysílání a nebyly porušeny právní předpisy.

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„Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení České televize oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby,“ uvedl Konečný.

Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90' ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport mohou být o minutu zpožděny začátky pořadu Dohráno a vysílání studií k mistrovství světa ve fotbale.

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Na ČT1 se o minutu zpozdí začátky pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Ve vysílání ČT:D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.

Stávkující zaměstnanci přijdou v pondělí do práce v černém oblečení, zároveň někteří na síti X vyzvali své podporovatele, aby se rovněž oblékli do černé barvy. Mezi 12:00 a 13:00 se bude před budovou zpravodajství ČT konat protestní shromáždění.

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Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu a přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky. Podle iniciativy Veřejnoprávně by taková změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců České televize, oslabila finanční stabilitu České televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

15. června 2026
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