Plánované protesty Česká televize (ČT) i Rozhlas koordinují, uvedl její ředitel Hynek Chudárek. Právě vedení obou institucí určuje samotnou podobu stávky. Český rozhlas avizoval, že se do ní zapojí 1340 z jeho celkových 1380 zaměstnanců a externistů v Praze i regionech. O přesném počtu stávkujících zaměstnanců ČT nejsou informace, Iniciativa Veřejnoprávně! hovoří pouze o „jasné většině.“
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„Vzhledem k rozsahu stávky nebude možné zachovat obvyklou podobu vysílání. Změny se dotknou živě moderovaných pořadů, zpravodajských relací i regionálního programu. Na většině stanic bude vysílání před 8., 12. a 18. hodinou přerušeno sdělením Iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky,“ upozornila mluvčí ČRo Lidija Erlebachová s tím, že posluchače budou pravidelně o omezeních informovat.
Hlavní zpravodajská stanice Radiožurnál základní zpravodajský servis zachová, posluchači se však dočkají zkrácených, přibližně pětiminutových relací. „Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech, tedy s nižší frekvencí než obvykle,“ popsala další dopad stávek mluvčí. Informování o zásadních a mimořádných událostech však zůstane zachované.
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„Naší prioritou zůstává poskytování důvěryhodných a nestranných informací i v těchto nestandardních podmínkách,“ zdůrazňuje Erlebachová.
Změny se dotknou také Českého rozhlasu Plus, jenž nebude vysílat tradiční živé zpravodajské a publicistické pořady a webového zpravodajství iROZHLAS.cz, jež bude fungovat v omezeném režimu a namísto publikace jednotlivých článků bude dění z domova i ze světa sledovat prostřednictvím souhrnné online reportáže.
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„Živě vysílané bloky a pořady na stanicích ČRo Dvojka, Vltava a Radio Wave budou v den stávky pracovníků Českého rozhlasu nahrazeny proudem hudby,“ uvedla dále Erlebachová. Regionální stanice z většiny svůj program nahradí společným vysíláním připravovaným z jednoho studia v pražském Karlíně.
„Osekání obsahu i svobody“
Kromě samotné stávky budou po celé republice probíhat také protestní shromáždění. Ta největší se uskuteční na pražském Václavském náměstí, na Náměstí Svobody v Brně a Jiráskově náměstí v Ostravě. Všechny započnou v symbolický čas 16:36. Právě na Václavské náměstí bude směřovat i řada pražských pochodů, jež povedou například z Albertova nebo od sídla ČT na Kavčích horách.
V Praze proto policie upozorňuje na komplikace v dopravě. „Omezení se nejvíce dotknou ulice 5. května (příjezd od dálnice D1) ve směru k Národnímu muzeu,“ informují policisté, podle nichž bude ale dočasných uzavírek více. Zejména v oblasti I. P. Pavlova nelze vyloučit ani omezení tramvajové dopravy.
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Časem hlavních demonstrací pořadatelé odkazují na noční hlasování o změně financování médií veřejné služby, které v Poslanecké sněmovně proběhlo v sobotu ráno ve 4:36. Podle zástupců Iniciativy Veřejnoprávně! je čas i způsob prosazení prvního čtení zákona utvrdily v obavách, že nejde jen o změnu financování, ale především o snahu obě média politicky ovládnout.
Účast na úterních demonstracích přislíbily mnohé vysoké školy, jež chystají i vlastní protestní akce. Zapojí se České vysoké učení technické, pražské umělecké fakulty včetně DAMU, FAMU a HAMU, dále studenti Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity. Protesty podpořily také vysoké školy v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové nebo Českých Budějovicích a Zlíně.
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„Obdobně jsme zaznamenali podporu novinářských organizací nejen z Česka, ale také na evropské úrovni, včetně Evropské vysílací unie (EBU),“ informovala dále Lidija Erlebachová. Za stávkujícími stojí také čeká divadla. Na protestním shromáždění v Praze mají v úterý vystoupit například herci Národního divadla Taťjana Medvecká a Igor Orozovič.
Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?
Důvodem stávky je nesouhlas se změnou financování veřejnoprávních médií, která nejen podle zástupců iniciativy Veřejnoprávně!, ale i dalších kritiků zejména z řad opozičních politiků, s sebou nese riziko zestátnění ČT a ČRo. Odpůrcům vadí také absence veřejné debaty, kterou zástupci vládní koalici přislíbili pod tlakem protestů až po prvním čtení daného zákona.
„Hrozí, že pro vás nebudeme moct plnit veřejnou službu tak jako doposud. Nepřejeme si osekání obsahu, který dnes myslí na všechny bez rozdílu. Nepřejeme si osekání svobody vašich médií. Proto budeme stávkovat,“ upozorňují zástupci Veřejnoprávně!.
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Ti také zopakovali svá stanoviska, mezi něž patří požadavek na transparentní diskuzi mezi vládou, odborníky a veřejnoprávními médii nebo zachování jejich stability a nezávislosti. „Požadujeme, aby vládní koalice stáhla návrh, který ruší současný systém financování veřejnoprávních médií a zároveň skokově seškrtává jejich rozpočty,“ uvedli.
Vláda však za změnou financování stojí. Podle premiéra Andreje Babiše se k tomuto kroku zavázala před volbami a své sliby plní. „Je neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám, a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mojí země a mého národa,“ zdůvodnil svůj postoj šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
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Vládní koalice argumentuje také tím, že koncesionářské poplatky zrušila řada demokratických evropských států. Tento týden se vláda začala zabývat možností jiného financování než ze státního rozpočtu.